Giresun'da günlerdir aranan İkranur Tirsi'den acı haber: Cansız bedenine ulaşıldı

Bulancak ilçesi İcili köyünde, cumartesi akşamı evinin yakınındaki bahçede otlayan büyükbaşlara bakmaya giden ve bir daha haber alınamayan 7 yaşındaki İkranur Tirsi'nin yapılan aramalar sonucu derede cansız bedenine ulaşıldı. AKUT Giresun Temsilcisi Dr. Cengiz Cindemir sosyal medya hesabında, “Maalesef kızımız derede öldü bulundu” paylaşımı ile olayı duyurdu.

Giresun'dan gelen acı haberle yüreğimiz dağlandı.



Bulancak ilçesinde 4 gündür kayıp olan, itfaiye ekiplerimizin de arama kurtarma faaliyetlerine katıldığı İkranur'un cansız bedenine ulaşıldı.



Allah acılı ailesine ve sevenlerine sabırlar versin. — Dr. Mehmet Hilmi Güler (@mhilmiguler) June 30, 2020

Yapılan aramalar sonrasında küçük kızın cesedi evine 4 km mesafedeki Adaköy Deresi kenarında bulundu. Küçük kızın öldürülerek dere kenarına atıldığı belirlenirken, öldürme olayının nasıl gerçekleştiği ile ilgili bilgi verilmedi.

Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından küçük İkra Nur’un cesedi ambulansla otopsi için Giresun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

GÜNDEM 7 yaşındaki kayıp kız çocuğu İkranur Tirsi'nin ailesi Müge Anlı'da: Arama çalışmaları devam ediyor