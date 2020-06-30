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Gündem Giresunda günlerdir aranan İkranur Tirsiden acı haber Cansız bedenine ulaşıldı
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Son dakika haber: 4 gündür kayıp olan İkranur Tirsi'nin cansız bedenine ulaşıldı

Giresun'da günlerdir aranan İkranur Tirsi'den acı haber: Cansız bedenine ulaşıldı

Giresun'un Bulancak ilçesine bağlı İcili köyünde geçtiğimiz cumartesi akşamı evinin yakınındaki bahçede otlayan büyükbaşlara bakmaya giden 7 yaşındaki İkranur Tirsi, sırra kadem basmıştı. Kaçırılmış olma ihtimali üzerinde durulan İkranur'dan kahreden haber geldi. Ekipler minik kızın cansız bedenine ulaştı.Yetkililer, ilk bulgulara göre İkranur'un öldürülerek dere yatağına atıldığını söyledi.

Haber Merkezi AA
İkranur'un cansız bedenine ulaşıldı.
İkranur'un cansız bedenine ulaşıldı.

Bulancak ilçesi İcili köyünde, cumartesi akşamı evinin yakınındaki bahçede otlayan büyükbaşlara bakmaya giden ve bir daha haber alınamayan 7 yaşındaki İkranur Tirsi'nin yapılan aramalar sonucu derede cansız bedenine ulaşıldı. AKUT Giresun Temsilcisi Dr. Cengiz Cindemir sosyal medya hesabında, “Maalesef kızımız derede öldü bulundu” paylaşımı ile olayı duyurdu.

Yapılan aramalar sonrasında küçük kızın cesedi evine 4 km mesafedeki Adaköy Deresi kenarında bulundu. Küçük kızın öldürülerek dere kenarına atıldığı belirlenirken, öldürme olayının nasıl gerçekleştiği ile ilgili bilgi verilmedi.

  • Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından küçük İkra Nur’un cesedi ambulansla otopsi için Giresun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

7 yaşındaki kayıp kız çocuğu İkranur Tirsi'nin ailesi Müge Anlı'da: Arama çalışmaları devam ediyor
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7 yaşındaki kayıp kız çocuğu İkranur Tirsi'nin ailesi Müge Anlı'da: Arama çalışmaları devam ediyor

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