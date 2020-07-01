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Gündem Giresunda 5 gün önce kaybolan ve dün cansız bedeni dere içinde bulunan 7 yaşındaki İkra Nur Tirsi son yolculuğuna uğurlandı
GİRESUN

Giresun haberleri: Dün cansız bedeni dere içinde bulunan İkra Nur son yolculuğuna uğurlandı

Giresun'da 5 gün önce kaybolan ve dün cansız bedeni dere içinde bulunan 7 yaşındaki İkra Nur Tirsi son yolculuğuna uğurlandı

Giresun’un Bulancak ilçesinde 5 gün önce kaybolan ve dün öğleden sonra cansız bedeni evine 7 kilometre mesafede dere içinde bulunan 7 yaşındaki İkra Nur Tirsi bugün kılanan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Haber Merkezi İHA
Küçük kızın cenaze namazı İcilli Köyü Camisi’nde kılındı.
Küçük kızın cenaze namazı İcilli Köyü Camisi’nde kılındı.

Trabzon Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsisinin ardından cenazesi Bulancak Devlet Hastanesi morgunda tutulan küçük kızın tabutu öğle saatlerinde İcilli köyü Kıran mahallesindeki evine getirildi. Buradan daha sonra küçük kızın cenazesi namaz için İcilli Köyü Camisi’ne getirildi.

Giresun'da günlerdir aranan İkranur Tirsi'den acı haber: Cansız bedenine ulaşıldı
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Köy camisinde saat 15.00’da sosyal mesafe kuralına uyularak kılınan cenaze namazına Giresun Valisi Enver Ünlü, İl Jandarma Komutanı Albay Muhammet Sevinç, Bulancak Belediye Başkanı Recep Yakar, küçük kızın babası Serdar Tirsi ile çok sayıda vatandaş katıldı.


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Acılı babaya Vali Enver Ünlü taziyede bulunurken, cenaze namazının ardından küçük kız Kıran mahallesindeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

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