Giresun'da 5 gün önce kaybolan ve dün cansız bedeni dere içinde bulunan 7 yaşındaki İkra Nur Tirsi son yolculuğuna uğurlandı

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Kritik Suriye zirvesi sonrası ortak bildiri

Suriye iç savaşına siyasi çözüm geliştirmek adına Türkiye, Rusya ve İran arasına yürütülen Astana görüşmeleri, koronavirüs sürecinin ardından yeniden başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile telekonferans yöntemiyle görüşüyor. Toplantı öncesi önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Etnik kimliğine, kökenine bakmadan milyonlarca Suriyeli sığınmacıya kucak aldık. Suriye'nin terör örgütlerinin eliyle parçalanmaması için büyük özen gösterdik. Gerektiğinde fiili müdahelede bulunarak insani dramın önüne geçtik. Komşumuz Suriye'nin bir an önce istikrara kavuşması için elimizden geleni yapmayı sürdüreceğiz" dedi. Üçlü Zirve'de devlet başkanları Suriye sahasındaki mevcut durumu ele aldı, üçlü eş güdümü artırma yönündeki kararlılıklarını yineledi.