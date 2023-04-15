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Göçmen kaçakçılarından ilginç ifade: Yolda görüp minibüse aldık

Adana’da, polisin şüphe üzerine durdurduğu minibüste, Suriye uyruklu 23 kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, aracın Bursa’da arıza yaptığını yedek parça almak için Şanlıurfa’ya geldiklerini geri dönerken de bu kişileri yolda görüp aldıklarını öne sürdü.

10:17 . 15/04/2023 Cumartesi
DHA
Göçmen kaçakçıları yakalandı

Göçmen kaçakçıları yakalandı

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana-Mersin yolu Organize Sanayi mevkisinde 14 Nisan günü saat 03.30 sıralarında şüphe üzerine bir minibüs durdurdu.

Minibüste ülkeye yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen Suriye uyruklu 23 kaçak göçmen yakalandı, sürücü Mehmet Ç. ve yanında bulunan Salih E. ile Kasım E. gözaltına alındı.

Şüpheliler daha sonra emniyete götürüldü. Kaçak göçmenler ise emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Sürücü Mehmet Ç. ifadesinde “Arabamız Bursa’da arıza yaptı. Yedek parça almak için Şanlıurfa’ya geldik. Geri dönerken bu kişileri yolda görüp minibüse aldık” dedi. Diğer şüpheliler de benzer ifade verdi. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.





#göçmen kaçakçıları
#adana
#gözaltı
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