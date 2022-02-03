Gözyaşlarına hakim olamadı: Ben ölmek istemiyorum

Sakarya’da yaşayan Ç.B. isimli kadın, bir süre önce boşandığı eşi tarafından bıçakla alıkonulduğunu iddia etti. Mağdur olduğunu belirten kadın, yaşanan durum üzerine şikayetçi olduğu eski eşinin ev hapsi verilerek serbest kaldığını ve öldürülmekten korktuğunu sosyal medya hesabından paylaştı.
Gözyaşlarına hakim olamayan kadın yetkililerden yardım istedi. “Ben ölmek istemiyorum” Ç.B.’nin sosyal medyada paylaştığı görüntülerde, “Eski eşim geliyor, beni bıçakla evimden kaçırmaya çalışıyor, ailemi bıçaklamaya çalışıyor. İkinci duruşmada serbest bırakılıyor, kim bana sahip çıkacak? Hakime hanım diyor ki; ’Beni televizyonlara konu etme, ben sana güveniyorum, seni salıyorum, ev hapsine alıyorum’. Bu adam evde durmayacak zaten biliyorsunuz. Ben ölmek istemiyorum, artık istemiyorum, yeni ölen kadın istemiyorum yeter. Biri bana yardım etsin” ifadelerini kullandı.
FOTOĞRAF 25
İstanbul Tuzla Cami Mahallesi Sahilyolu Caddesinde bulunan bir restoranda İstanbul Barosu’na kayıtlı Avukat Dilara Yıldız (29) eski nişanlısı Oktay Dönmez (29) tarafından yemek yedikleri restoranda tabanca ile ateş açılarak öldürüldü.
Avukat Dilara Yıldız’ın cenazesi dün İstanbul’da yapılan törenin ardından bugün memleketi Samsun’un Bafra ilçesi Aktekke Mahallesindeki baba evine getirildi.
Evinin önünde alınan helalliğin ardından Avukat Yıldız’ın cenazesi, Aktekke Yatılı Bölge Ortaokulu’na getirildi.
Anne Elvan Akyel ve anneanne Sevim Kitapçı cenazede ayakta durmakta zorlandı.
'ŞEYTANA MI AŞIK OLDUN'<br><br>Anneanne Sevim Kitapçı, “Eceline mi aşık oldun, katiline mi aşık oldun yavrum, ben seni öpmelere kıyamıyordum. Dünyalar güzeli kızım. Şeytana mı aşık oldun benim tatlı kızım. Çok genç yaşta gittin yavrum.
Kimse ekmeksiz kalmasın diye herkese yardım ediyordun yavrum. Çok acıyordun herkese. Ah yavrum, merhametli kızım\" diye feryat etti.
Dilara Yıldız’ın dayısı Turgut Çakmak ise “Kızımızı rehin almış. Dilara da eski nişanlısını ikna edip, lokantaya kadar getirmiş. Arkadaşları da o sırada polise ihbar etmişler. Buna rağmen polisimiz resmi kıyafet ile operasyona geliyorlar. Adam zaten bunu öldürecek. Resmi kıyafetli polisleri görünce de silahını çekip, kızımızı öldürüyor” dedi.
'VASİYETİNİ YERİNE GETİRECEĞİM'<br><br>Avukat arkadaşı Aslıhan Arat ise ölmeden Dilara Yıldız'ın kendisine bir şey olursa avukatlığını yapmasını istediğini belirterek, \"Arkadaşımın vasiyetini yerine getirmeye çalışacağım. Zanlının en ağır cezayı alması için çalışacağım\" dedi.
BABASI CEZAEVİNDEN GETİRİLDİ<br><br>Yıldız’ın 2015 yılında eniştesini öldüren ve 15 yıl hapis cezası alan babası Ali Yıldız da cenazeye tutuklu bulunduğu ceza evinden jandarma eşliğinde geldi.
\"Öfkem acımdan daha büyük”<br><br>Cenazede taziyeleri kabul eden anne Elvan Akyel, “Katil 15 gün önceden güvenlik bulunan siteye çilingir çağırarak, eve girmiş. 15 gün boyunca kızımın gelmesini beklemiş. Benim şu anki öfkem acımdan daha büyük.
Benim çocuğum bir hiç uğruna öldürüldü. Ben de yaşamıyormuş gibiyim şu anda. Katil de ölmeli ama öyle idamla filan değil, acı çekerek ölmeli. Çocuğum yılbaşından beri Samsun’da kalıyordu. Çocuğumun evine girip rahat bir şekilde yaşamış ve kızımın gelmesini beklemiş” dedi.
Avukat Dilara Yıldız’ın cenazesi Aktekke Yatılı Bölge Ortaokulu bahçesinde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Eski nişanlısı tarafından öldürülen avukat Dilara Yıldız'a yürek yakan veda: Katiline mi aşık oldun yavrum
İstanbul Tuzla'daki bir restoranda eski nişanlısı Oktay Dönmez tarafından kurşun yağmuruna tutularak öldürülen avukat Dilara Yıldız memleketi Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı. Yıldız'ın 2015 yılında eniştesini öldüren ve 15 yıl hapis cezası alan babası Ali Yıldız cenazeye tutuklu bulunduğu cezaevinden jandarma eşliğinde geldi. Genç avukatın tabutu başında ağıt yakan anneanne Sevim Kitapçı'nın, “Eceline mi, katiline mi, şeytana mı aşık oldun benim tatlı kızım" diyerek gözyaşı döktüğü anlar yürek parçaladı. Acılı anne Elvan Akyel de “Benim şu anki öfkem acımdan daha büyük. Katil de ölmeli ama öyle idamla filan değil, acı çekerek ölmeli" dedi.
FOTOĞRAF 21
Döşemealtı ilçesi Çıplaklı Mahallesi’nde dün gece yaşanan olayda, yaklaşık 1 yıl önce ayrıldığı eski eşinin yaşadığı eve gelen Mehmet A. ile Hayriye Alkutay arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet A., yanında getirdiği tabanca ile eski eşine ve 2 kayınbiraderine kurşun yağdırdı.
Hayriye Alkutay olay yerinde hayatını kaybederken, erkek kardeşleri Murat Alkutay ile Ahmet Emre Alkutay ise yaralandı.
Genç kadının cenazesi yapılan otopsinin ardından morgtan alındı ve Döşemealtı ilçesi Çıplaklı Mezarlığı’na getirildi.
Burada ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Alkutay’ın cenazesi toprağa verildi.
Yakınlarının desteği ile ayakta durabilen gözü yaşlı anne Keziban Alkutay, kızının ardından ’Yavrum, yavrum, yavrum’ dedi.
Gözleri yaşla dolan baba İbrahim Alkutay, ayakta durmakta zorlandı.
Cenaze törenine, Korkuteli Belediye Başkanı Ömer İşlek, MHP Antalya İl Başkanı Hilmi Durgun, MHP Döşemealtı İlçe Başkanı Yusuf Oktar, MHP Kepez İlçe Başkanı Mehmet Seyyar, Ülkü Ocakları İl Başkanı Ferhat Aksoy, Ülkü Ocakları üyeleri, Alkutay’ın yakınları ve mesai arkadaşları katıldı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım çelenk gönderdi.
Eski kocası tarafından öldürülen Ülkü Ocakları yöneticisi kadına gözyaşlarıyla veda: Anne ve babası ayakta duramadılar
Antalya'da, Ülkü Ocakları Döşemealtı İlçe Yönetim Kurulu üyesi Hayriye Aylin Alkutay, ziyaretine gelen eski kocası tarafından katledildi. İki kayınbiraderini de yaralayan katil zanlısı tutuklandı. Alkutay'ın ölümü, Ülkü Ocakları'nda derin üzüntü yarattı. İki çocuk annesi Hayriye Alkutay'ın cenazesi gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Acılı anne ve baba ayakta durmakta güçlük çekti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de cenazeye çelenk gönderdiği görüldü.
DÜNYA
Almanya 'kadın cinayetleri' konusunda Avrupa birincisi: Her 45 dakikada bir kadın şiddet görüyor