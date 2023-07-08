Gümüşhane'de toplu açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Selçuklu'nun Osmanlı'nın gözbebeği olan Gümüşhane nasıl 1048'de Türk İslam mührünü vurduysa 2023'de Türkiye Yüzyılı mührünü gönlümüze nakşeden Gümüşhane. Bugün sizleri bir kez daha hürmetle selamlıyorum.





Gümüşhane'nin civanı mert insanlarına sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Az önce Bayburt'taydık. Seçimlerde verdikleri rekor destek için teşekkür ettik. Şimdi de Gümüşhane'nin misafiriyiz. Tarihi oy oranıyla bize sahip çıkan Gümüşhane'ye teşekkür ediyorum. Bizimle omuz omuza yürüdüğünüz için sizlere şükranlarımı sunuyorum. Tarihimizin en kritik seçimlerinde sizler bize inandınız. Güveninizi de Türkiye 2. olarak gösterdiniz. Hiçbir karanlık plan ve iftiranın aramızdaki muhabbeti sarsamayacağını ispat ettiniz. Seçimlerde sadece 7'li koalisyon masasını devirmediniz, Pensilvanya'dan Kandil'e tüm destekçilerini de sandığa gömdünüz.

Milli beka dediniz, teröre geçit yok dediniz. Terör örgütlerini yerle yeksan ettiniz. Sırtını dayayanlara unutamayacakları bir ders daha verdiniz. O günden beri kendilerini toparlayamadılar. 28 Mayıs'tan bu yana kendilerine gelemediler. Hala birbirleriyle dövüşüyorlar. Yaşadıkları şoku atlatamadılar.

Terör örgütleriyle iş birliğinden utanmayanları sandığa gömdüğünüz için sizlerle gurur duyuyorum. Gümüşhane ile aynı yolun yoldaşı olduğum için Allah'a hamd ediyorum. Biz Gümüşhane'yi severiz, Gümüşhane'de bizi sever. Eller ne derse desin bu can bu tende oldukça Gümüşhane'yle muhabbetimiz devam edecektir. Daha fazla koşturacağız, daha fazla eser ve hizmet üreteceğiz. Bugün hem sizlere teşekkür etmeye hem de yapımı tamamlanan eserleri açmaya geldik. Diyorlar ki bir insan bu kadar sevilir mi? Ben de sizleri seviyorum. Gümüşhane'de hepsi farklı alanlarda 1 milyar 100 milyon lira tutarında 52 kalem eser hizmet tamamlandı.

Bunları söylerken CHP Genel Başkanı gibi laf olsun diye söylemiyoruz. Onlar şu anda kendi aralarında birbirlerine girdi. Bay bay Kemal'den hiçbir şey olmaz. Biz verdiği sözü Ankara'ya dönünce unutanlardan değiliz. Biz iki seçim arasında 15 günde ağız değiştirenlerden değiliz. Biz sözünün eri bir partiyiz. Biz sözünün senedi olarak kabul eden bir ittifakız.

Kelkit-Şiran geçişini inşallah seneye tamamlıyoruz.

35 bin kişi şu anda burada. Bayburt'ta 40 bindi. Daha iyi olacak.

İlk seçimin üstünden 8 hafta geçti, 7’li koalisyon masasından bir kişi bile istifa etmedi. 'Kazanamazsam bırakırım' diyenlerden hiçbiri siyaseti bırakmadı.