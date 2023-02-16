Güney Afrika arama kurtarma ekibi lideri Bham: Türk halkının misafirperverliğine hayran kaldık

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Dr. Ahmed Bham.
"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin ardından Türkiye'ye gelerek arama kurtarma çalışmalarına katılan Güney Afrikalı yardım kuruluşları, faaliyetlerini tamamladıktan sonra Güney Afrika'nın Ankara Büyükelçiliğince Ankara'da bir otelde düzenlenen etkinlikte basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Letsatsi-Duba, Türkiye'ye gelen ekibin arama kurtarma çalışmalarının, Güney Afrika'nın dünya barışına katkı sağlamayı hedefleyen dış politikasına katkı sağladığını söyledi.
Ülgen, Güney Afrikalı yardım kuruluşlarına tüm Türk milleti adına teşekkürlerini ileterek Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Güney Afrika'nın yardıma koşan ilk ülkelerden biri olduğunu söyledi.
Güney Afrikalı Gift of the Givers, Medi Response ve Güney Afrika Arama ve Kurtarma (SARZA) ekipleri adına konuşan Bham, "Türk halkının misafirperverliğine hayran kaldık." dedi.
Bham, kızı enkaz altında olan bir babanın gece yarısında, ekibin karnının aç olup olmadığını sormasından ve sürekli ekiple ilgilenmesinden oldukça etkilendiklerini dile getirdi.
Bham, depremlerin ardından ekibine 'Kim benimle Türkiye'ye gelir?' diye sorduğumda bir kişinin bile gelmekte tereddüt etmediğini belirterek ekibinin özverisinden övgülerle bahsetti.
Arama kurtarma köpeklerinin ve ekibin erzaklarının taşınmasına kamyonu ile yardım eden bölgedeki bir gönüllüden bahseden Bham, "Bu fedakar insanın da aslında bir depremzede olduğunu ve geceleri ailesiyle bu araçta uyuduğunu öğrendiğimizde ekip olarak neler hissettiğimizi anlatamam." dedi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'nin yardımına koşan ülkelerden olan Güney Afrika, arama kurtarma ekiplerini Türkiye'ye yönlendirmişti.
Güney Afrika'dan, Türkiye'deki deprem bölgelerinde arama kurtarma ve yardım çalışmalarına katılmak üzere toplam 45 kişi ve 5 arama kurtarma köpeği gelmişti.