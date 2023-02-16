Türkiye'ye yurt dışından gelen arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor

Türkiye'nin, deprem bölgesi için uluslararası yardımı da içeren dördüncü seviye alarm ilan etmesinin ardından arama kurtarma ekibi gönderen ilk ülke, Azerbaycan oldu.

Azerbaycanlı ekipler, 899 personelle Kahramanmaraş'ta arama kurtarma çalışmalarında bulunuyor.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, AB Sivil Koruma Mekanizması kapsamında AB üyesi 21 ülke ile Arnavutluk, Karadağ ve Sırbistan'dan toplam 38 ekip, Türkiye'ye sevk edildi.

Bu ekiplerde, arama kurtarma görevlileri ve tıbbi uzmanlar dahil 1650 kişi bulunduğu, ekiplerin yanında 104 arama kurtarma köpeğinin de yer aldığı belirtildi.

Arnavutluk, 73 kişilik arama kurtarma ekibini Türkiye'ye gönderdi. Ekip, Adana'da faaliyetlerini sürdürüyor.

Karadağ'dan yeni gelenler dahil olmak üzere 83 kişilik bir arama kurtarma ekibi bulunuyor. İki ekip, Adıyaman ve Hatay'da çalışmalarına devam ediyor.

Sırbistan'dan gelen 47 kişilik arama kurtarma ekibi de Adıyaman'da görev alıyor.

Hatay'da Slovakya'dan 15 kişilik, Slovenya'dan 11 kişilik arama kurtarma ekipleri görev yapıyor.

Fransa'dan yeni gelecek ekiplerle birlikte toplam 217 kişi Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay ve Osmaniye'de faaliyetlerini yürütmeye devam edecek.

Birleşik Krallık'tan gelen 84 kişilik arama kurtarma ekibi, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da görev alıyor. Birleşik Krallık'a bağlı Kuzey İrlanda'dan gelen 50 kişilik ekip de Hatay'da görev alıyor.

Yunanistan'dan gelen 67 kişilik arama kurtarma ekibi de Hatay'da çalışmalarına devam ediyor.

İtalya'dan Türkiye'ye depremzedelere yardım için gelen ekip de yeni ilavelerle 74 kişiden oluşuyor. Ekip, Hatay'da görev alıyor.

İspanya’dan gelen 720 kişilik ekip Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep ve Hatay'da arama kurtarma çalışmalarına katılıyor.

İsviçre'den Türkiye'ye gelen 100 kişilik ekip, Gaziantep ve Hatay'da arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

Avusturya'dan Türkiye'ye de 112 kişilik arama kurtarma ekibi gönderildi. Bu ekipler, Osmaniye ve Hatay'da çalışmalara katılıyor.

Hatay’da enkazdan yaralı çıkarılıyor.Hatay’da enkazdan yaralı çıkarılıyor.

Polonya'dan Türkiye'ye dünkü ilavelerle toplamda 213 kişilik arama kurtarma ekibi geldi. Ekipler, çalışmalarını Adıyaman, Gaziantep ve Hatay'da sürdürüyor.

Romanya'dan gönderilen 167 kişilik arama kurtarma ekibi, Gaziantep ve Hatay'da çalışmalarına devam ediyor.

Moldova da 55 kişilik arama kurtarma ekibini deprem bölgelerine gönderdi. Ekip, Hatay'da çalışıyor.

Hollanda Kentsel Arama ve Kurtarma Ekibine bağlı 86 arama kurtarma görevlisi, Adıyaman'da görev alıyor.

Almanya'dan da Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay'da arama kurtarma çalışmaları için 187 kişilik ekip Türkiye’ye gönderildi.

Portekiz'den ise dünkü ilavelerle toplam 55 kişilik arama kurtarma ekibi, Hatay'da faaliyetlerini sürdürüyor.

Malta'dan 32 kişilik arama kurtarma ekibi, bir arama kurtarma köpeğiyle Malatya'daki yardım çalışmalarına katılıyor.

Ermenistan yönetimi, arama kurtarma çalışmalarına destek için Türkiye'ye 28 kişilik ekip gönderdi.

Gürcistan da Türkiye'ye ilk olarak 63 ve dün 40 kişilik bir ekip gönderdi. 103 kişilik ekip, Adıyaman'da görev alıyor.

Ukrayna, Türkiye'ye destek için 100 kişilik arama kurtarma ekibi gönderdi. Dün gelenlerle beraber bu sayı 175'e çıktı. Ekipler, Hatay'da görev alıyor.

Estonya'dan 79 ve Litvanya'dan 37 kişilik arama kurtarma ekibi Türkiye'ye ulaştı.

Belarus'un ise 72 kişilik arama kurtarma ekibi, Kahramanmaraş ve Gaziantep'te görev alıyor.

ABD ekibi de Türkiye'ye ulaştı

ABD Ulaştırma Komutanlığı (USTRANSCOM), ABD Avrupa Komutanlığı (USEUCOM) ve ABD Avrupa Hava Kuvvetleri (USAFE) koordinasyonunda 160 personel, Adıyaman'daki arama kurtarma faaliyetlerine katılıyor. 89 kişinin daha bu ekiplere dahil olması bekleniyor.

NATO, İsveç ve Finlandiya da dahil olmak üzere, 20'den fazla NATO müttefiki ve ortağından 1400'den fazla acil durum müdahale personelinin Türkiye'ye konuşlandığını açıkladı. İsveç'ten gelen arama kurtarma ekibi 74 kişiden oluşuyor. Ekip, Kahramanmaraş ve Malatya'daki çalışmalara katılıyor.

El Salvador da Türkiye'ye 115 kişilik arama ve kurtarma ekibi gönderdi.

Meksika'dan yeni gelenlerle birlikte toplam sayısı 172 olan ekipler Adıyaman, Kahramanmaraş ve Hatay'daki enkaz bölgelerinde faaliyetlerini sürdürüyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) de Hatay'da 200 kişilik, Adıyaman'da 67 kişilik ve Gaziantep'te 30 kişilik ekibi bulunuyor.

Hırvatistan'dan gelen 41 kişilik arama kurtarma ekibi Hatay'da ve Kosova'nın 48 kişilik ekibi Hatay ve Osmaniye'deki deprem bölgelerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Bosna Hersek'ten toplamda 103 kişilik 3 ekip Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay'da görev alıyor.

Kuzey Makedonya, Türkiye'ye 36 kişiden oluşan arama kurtarma ekibi gönderdi. Ekip, Kahramanmaraş'ta çalışmalarına devam ediyor.

Bulgaristan'dan da 98 kişilik arama kurtarma ekipleri Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay'daki çalışmalara katılıyor.

Macaristan'dan bugüne kadar 167 uzman, deprem bölgelerinde arama kurtarma çalışmalarında görev aldı. Ekipler, Hatay'da çalışmalarını sürdürüyor.

Adıyaman'da bulunan 69 kişilik Çekya kurtarma ekipleri enkaz alanlarında çalışmalarına devam ediyor.

İzlanda'dan Türkiye'ye gelen 11 kişilik arama kurtarma ekibi de Gaziantep'te faaliyetlerini sürdürüyor.

Asya'dan da yardımlar gelmeye devam ediyor

Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığının gönderdiği 101 kişilik arama kurtarma ekibi Gaziantep'te çalışmalarını sürdürüyor.

Kırgızistan'dan arama kurtarma görevlileri, sağlık çalışanları ve psikologlardan oluşan 69 kişilik ekip Türkiye'ye gelerek Kahramanmaraş'ta çalışmalarına başladı.

Türkmenistan, depremlerden etkilenen bölgelere 10 kişilik doktor ekibi ve tıbbi malzemelerin de bulunduğu arama kurtarma ekibi gönderdi.

Tacikistan'dan gelen 50 kişilik arama kurtarma ekibi ve bir cerrahtan oluşan 51 kişi, Gaziantep'te görev alıyor.

Özbekistan'dan Türkiye'ye gönderilen 180 kişilik ekip ise Hatay'da çalışmalarına devam ediyor.

Tayvan'dan Türkiye'ye gelen toplam 176 kişilik arama kurtarma ekipleri Adıyaman'da çalışıyor.

Güney Kore tarafından Türkiye'ye gönderilen ekipte, Dışişleri Bakanlığından 1 kişi, Milli Savunma Bakanlığından 49 kişi, Ulusal Yangın Teşkilatından 62 kişi, Kore Uluslararası İşbirliği Ajansından (KOICA) 6 kişi dahil olmak üzere toplam 118 kişi yer alıyor. Ekip, Hatay'da görev alıyor.

Çin'den sivil toplum örgütleri de dahil olmak üzere 467 kişilik ekipler Malatya, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hatay'daki arama kurtarma faaliyetlerinde görev alıyor.

Japonya'dan gelen toplamda 148 kişilik ekipler ise Hatay ve Kahramanmaraş'ta görev alıyor.

Hindistan ve Pakistan

Hindistan'dan gelen 153 kişilik arama kurtarma ekibi, Hatay ve Gaziantep'te çalışmalarına devam ediyor.

Pakistan'dan ise 85 kişilik bir arama kurtarma ekibi Türkiye'ye geldi. Ekip, Adıyaman'da çalışmalarını sürdürüyor.

Malezya, Bangladeş, Singapur, Filipinler ve Brezilya'dan da ekipler geldi

Malezya, bugüne kadar 75 kişilik bir arama kurtarma ekibi yollamıştı. Yarın Malezya'dan 80 kişilik bir ekibin daha gelmesi bekleniyor.

Bangladeş'ten de Türkiye'ye gönderilen 60 kişilik bir arama kurtarma ekibi Adıyaman'da çalışmalara katılıyor. Bu kişilere dün 14 kişi daha dahil oldu.

Singapur, Türkiye'ye 20 kişilik arama kurtarma ekibi gönderdi. Ekip, Kahramanmaraş'ta görev alıyor. Bugün 48 kişinin daha gelmesi bekleniyor.

Filipinler'den 82 kişilik arama kurtarma ekibi, Adıyaman'da çalışmalarına devam ediyor.

Brezilya da Türkiye'deki arama kurtarma faaliyetlerine katılması için 40 kişilik bir ekibi Adana'ya gönderdi.









Orta Doğu’dan gelen ekipler çalışmalarına devam ediyor

Türkiye'ye İsrail'den ulaşan 150 kişilik arama kurtarma ekibi, çalışmalarını Kahramanmaraş'ta sürdürüyor.

Lübnan 83 ve Irak 150 kişilik ekipleriyle deprem bölgelerindeki arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

Tunus'tan gelen 41 kişilik arama kurtarma ekibi, Adıyaman'da görev alıyor.

Libya'dan Türkiye'ye gelen 80 kişilik arama kurtarma ekibi de Hatay'da faaliyetlerini sürdürüyor.

İran'dan dünkü ilavelerle toplamda 158 kişilik arama kurtarma ekibi, Adıyaman ve Gaziantep'te çalışmalarını sürdürüyor.

Cezayir'den gelen 89 kişilik arama kurtarma ekibi Adıyaman'da çalışmalara katılıyor.

Kuveyt'in yolladığı 46 kişilik arama kurtarma ekibi çalışmalarına Hatay'da devam ediyor.

Katar'ın Gaziantep'te 150 kişilik arama kurtarma ekibi bulunuyor.

Filistin ise acil müdahale ve kurtarma çalışmalarına destek için Türkiye'ye 27 kişilik bir ekip gönderdi. Ekip, Malatya'da çalışmalarına devam ediyor.

Suudi Arabistan'ın Hatay'da arama kurtarma faaliyetlerine katılan 54 kişilik bir ekibi bulunuyor.

Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen 104 kişilik ekip Adıyaman'da çalışmalara katılıyor. 25 kişilik ilave bir ekip de dün Türkiye'ye geldi.

Ürdün'den Türkiye'ye gelen 114 kişilik arama kurtarma ekibi, Hatay'da faaliyetlerini sürdürüyor.

Sudan'dan ise dün Türkiye gelen 40 kişilik arama kurtarma ekibi, Adıyaman'da görev alıyor.

Umman ise Türkiye'ye Gaziantep ve Hatay'da görev almak üzere 46 kişilik arama kurtarma ekibi gönderdi.

Güney Afrika, Moğolistan ve Venezuela'dan da destek geldi





Güney Afrika dün Türkiye'ye 58 kişilik bir arama kurtarma ekibi gönderdi. Ekibin Kahramanmaraş'ta çalışması bekleniyor.

Moğolistan Türkiye'ye 42 kişilik arama kurtarma ekibi ve sağlık personeli gönderdi. Ekip, Adıyaman'da görev alıyor.

Venezuela'dan da 29 kişilik arama kurtarma ekibi gönderildi. Ekip, Adıyaman'da çalışmalarını sürdürüyor.





Rusya arama kurtarma ekibi sayısını artırdı

Rusya'dan Türkiye'ye gelen arama kurtarma ekiplerinin sayısı 270 ve bunlara 131 kişinin daha katılması bekleniyor. Ekipler, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da faaliyetlerini sürdürüyor.

Kanada'dan ise dün Adıyaman'da görev almak üzere 10 kişi Türkiye'ye geldi.

Arjantin'den 34 ve Belçika'dan 20 kişilik ekiplerin bugün Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.

Arama kurtarma çalışmaları için 18 ülkeden daha ekip gönderilmesi bekleniyor.

Öte yandan depremler nedeniyle onlarca ülkeden Türkiye'ye taziye ve destek telefon ve mesajları gelmişti.











