Türkiye'nin Afrika büyükelçiliklerinde deprem nedeniyle taziye defteri açıldı

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Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen deprem
Nijerya Maliye Bakanı Zainab Ahmed ve Nijerya İnsani İşler, Afet Yönetimi ve Sosyal Kalkınma Bakanı Hajiya Sadiya Umar Farouq, Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliğine giderek açılan taziye defterini imzaladı.
Ahmed ve Farouq'u, Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar karşıladı.
Maliye Bakanı Ahmed, taziye defterine, "Türkiye'deki yıkıcı depremlerde hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına en derin taziyelerimi sunuyorum." yazdı.
Büyükelçiliğin çıkışında Ahmed, Nijerya olarak bu zor zamanlarda dost ülke Türkiye'nin yanında olduğunu belirtti.
Nijerya'nın Türkiye'ye yardım göndermeye hazır olduğunu kaydeden Ahmed, "Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, Türkiye'ye taziyelerini iletmek üzere özel elçi gönderdi." dedi.
Ahmed, Nijerya halkına, Türkiye'ye yardım gönderme çağrısı yaptı.
Afet Yönetimi ve Sosyal Kalkınma Bakanı Farouq, Nijerya'nın Türkiye'ye kurtarma ekipleri göndermek için çalışmalar başlattığını belirterek yakında Türkiye'ye, Ulusal Acil Yönetim Ajansı (NEMA) ekiplerinin göndereceğini söyledi.
Zimbabve Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa, Türkiye'nin Harare Büyükelçiliğini ziyaret ederek depremlerde hayatını kaybedenler için taziyelerini iletip taziye defterini imzaladı.
Güney Sudan Devlet Başkanı Yardımcısı Taban Deng Gai, Türkiye'nin Juba Büyükelçiliğinde açılan taziye defterine, başsağlığı ve acil şifa dileklerini içeren mesajları kaleme aldı.
KDC Dışişleri Bakan Yardımcısı Samy Adubango, bugün Bakanlar Kurulu toplantısı öncesinde, Türkiye Kinşasa Büyükelçiliğini ziyaret ederek, KDC hükümeti adına Türkiye'de meydana gelen depremler için açılan taziye defterini imzaladı.
Togo Dışişleri, Bölgesel Entegrasyon ve Yurtdışı Togolular Bakanlığı Genel Sekreteri Afo Salifou, Togo Dışişleri, Bölgesel Entegrasyon ve Yurtdışı Togolular Bakanı Robert Dussey ile Togo hükümeti ve halkı adına, Türkiye'de meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler için başsağlığı dileklerini iletmek üzere Türkiye'nin Lome Büyükelçiliğini ziyaret etti.
Ruanda Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Vincent Biruta da Türkiye'nin Kigali Büyükelçiliğine taziye ziyaretinde bulunarak, taziye defterini imzaladı.
Gabon Dışişleri Bakan Yardımcısı Immongault Hermann, Türkiye'nin Librevil Büyükelçiliğinde depremlerde hayatını kaybedenler anısına açılan taziye defterine Gabon hükümetini temsilen imza attı.
Tanzanya Dışişleri Bakanı Stergomena Lawrence Tax, Türkiye'de yaşanan deprem nedeniyle Türkiye'nin Darüsselam Büyükelçiliğinde açılan taziye defterini imzaladı.
Gana Dışişleri ve Bölgesel Entegrasyon Bakanı Shirley Ayorkor Botchwey, yaşanan deprem nedeniyle Türkiye'nin Akra Büyükelçiliğinde açılan taziye defterini imzalayarak, Gana hükümeti ve halkı adına taziye dileklerini iletti.
Madagaskar Senato Başkanı Herimanana Razafimahefa, deprem felaketi nedeniyle Türkiye'nin Antananarivo Büyükelçiliğinde açılan taziye defterini imzalayarak, Türk hükümetine ve halkına Madagaskar hükümetinin taziyelerini iletti.
Mozambik Dışişleri ve İşbirliği Bakanı Veronica Macamo, Türkiye'de meydana gelen büyük deprem felaketi üzerine Türkiye'nin Maputo Büyükelçiliğinde açılan taziye defterini imzaladı.
Güney Afrika Cumhuriyeti Devlet Protokolü Başkanı Büyükelçi Nonceba Losi, Türkiye'de yaşanan ve "asrın felaketi" olarak adlandırılan depremler nedeniyle, Türkiye'nin Pretorya Büyükelçiliğinde açılan taziye defterini imzaladı.
Namibya Başbakan Yardımcısı ve Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Netumbo Nandi-Ndaitwah, Türkiye'de yaşanan deprem felaketi nedeniyle Türkiye'nin Windhoek Büyükelçiliğinde açılan taziye defterini imzalayarak, hükümeti adına taziyelerini iletti.