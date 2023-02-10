Türkiye'nin Afrika büyükelçiliklerinde deprem nedeniyle taziye defteri açıldı

Büyükelçiliğin çıkışında Ahmed, Nijerya olarak bu zor zamanlarda dost ülke Türkiye'nin yanında olduğunu belirtti.

Togo Dışişleri, Bölgesel Entegrasyon ve Yurtdışı Togolular Bakanlığı Genel Sekreteri Afo Salifou, Togo Dışişleri, Bölgesel Entegrasyon ve Yurtdışı Togolular Bakanı Robert Dussey ile Togo hükümeti ve halkı adına, Türkiye'de meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler için başsağlığı dileklerini iletmek üzere Türkiye'nin Lome Büyükelçiliğini ziyaret etti.