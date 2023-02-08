Güney Afrikalı ekip yola çıktı: Afrika Türkiye'deki depreme duyarlı

Güney Afrikalı STK'lar Türkiye'ye insani yardım ve arama kurtarma ekibi gönderdi. Gift of Givers ve SARZA tarafından oluşturulan 32 kişilik şehir arama kurtarma ekibi ile 1 tona yakın arama ekipmanı ve Al İmdat Vakfı tarafından sağlanan insani yardım malzemeleri, bu akşam Türk Hava Yolları (THY) uçağı ile Johannesburg O.R. Tambo Uluslararası Havalimanı'ndan İstanbul'a yollandı.

Türkiye'nin Pretorya Büyükelçisi Ayşegül Kandaş ve Büyükelçilik yetkilileri de Güney Afrikalı gönüllüleri uğurlamak için havalimanında hazır bulundu.

Gift of Givers arama kurtarma ekibinin sağlık timi sorumlusu Dr. Qasim Bhorat, AA muhabirine, yarın sabah Türkiye'ye vardıktan sonra depremden etkilenen bölgelerden birine giderek yardım faaliyetlerine katılacaklarını belirterek, "Özellikle fiziksel yardım sağlamak istediğimizi düşünüyorum." dedi.

Bhorat, "Türkiye'ye ve Türk halkına, onları desteklediğimizi ve ihtiyaç anında onlara yardım etmek istediğimizi göstermek istiyoruz. Bence Güney Afrika olarak, bu ülkede çok şey yaşadık. Birçok doğal afet veya insan kaynaklı felaket gördük. Maalesef Türkiye'de yaşanan çok önemli bir felaket. Pek çok masum insanın hayatı söz konusu. Yaşananlardan dolayı gerçekten üzgünüz. İnsanların kendilerini daha iyi hissetmelerini sağlamak için elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz." diye konuştu.

SARZA ekibinden Rıaan Oberholzer da iletişim ve lojistik konularında yardım sunmak için Türkiye'ye gitmekte olduklarını anlatarak, "Zor zamanlar ve atlatması kolay değil. Yardıma ihtiyacı olan aile üyelerine hala yardımcı olabileceğimizi umuyoruz. Yeter ki insanlar birbirlerini desteklemeye devam etsin." açıklamasında bulundu.

Al İmdaad Vakfı'ndan Qari Ziyaad Patel, Türkiye'ye çadır, gıda paketi gibi hayati acil yardım malzemeleri götürmekte olduklarını belirterek "Türkiye halkı olarak sabırlısınız. Dünyaya, insanlara nasıl yardım edileceğini öğrettiniz. Bu zorluğun ve bu sınavın üstesinden geleceğinizden ve daha güçlü bir şekilde çıkacağınızdan eminiz. Bunu çok çok iyi biliyoruz." ifadesini kullandı.

54 DOKTOR DAHA YOLA ÇIKACAK

Büyükelçi Kandaş, Güney Afrikalı arama ve kurtarma ekiplerini THY'nin Türkiye'ye ücretsiz götürdüğünü ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu afetin ilk duyulmasından itibaren Güney Afrika Cumhuriyeti, ülkemizden bu kadar uzakta olmasına rağmen, buradaki halk ve hükümet oldukça duyarlı davrandı. Öncelikle Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa'nın bir basın açıklaması oldu. Güney Afrika Dışişleri Bakanlığınca taziye mesajı yayımlandı. Bunun dışında ülkemizin yaptığı yardım çağrısına cevaben, Güney Afrika Dışişleri, ülkedeki önemli ve önde gelen STK'lara ve yardım kuruluşlarına duyuru yaparak, ülkemize yardım gönderilmesi konusunda ön ayak oldu."

Yarın Gift of Givers organizasyonunda doktorlardan oluşan 54 kişilik ikinci bir ekibin daha Türkiye'ye yola çıkacağını söyleyen Kandaş, bunun dışında diğer Güney Afrikalı yardım kuruluşu Hope SA Vakfı'nın sunduğu sağlık malzemelerinin de yarın Türkiye'ye gönderileceğini belirtti.

Kandaş, yardım ve desteklerinden ötürü Güney Afrika makamlarına ve halkına teşekkürlerini sunarak, "Sadece Müslüman kuruluşlardan değil, tüm halktan ciddi taziye mesajları alıyoruz. Büyükelçiliğimizin telefonları, e-postaları, sosyal medyası gerçekten bu konuda durmuyor. Bu mesajlar her kesimden geliyor. Çeşitli yardım kampanyaları başlatıldı. Bizler de bu hem nakdi hem de ayni yardımları gerekli yerlere ulaştırmak için her türlü çabayı gösteriyoruz." dedi.







