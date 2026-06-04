Haftaya CHP grup kürsüsünde

CHP milletvekilleri Gürsel Erol, Engin Altay ve Ali Öztunç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. Üç isim dün de CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile görüşmüştü. Genel Merkez'de basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Öztunç, “Kemal Bey ile aramızda kırgınlık yok” dedi. Üç isim daha sonra Özel ile görüştü. Özel'in makamında yaklaşık 30 dakika süren görüşmenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Gürsel Erol, "Sonuç var ya da yok anlamında bir değerlendirme yapmak doğru değil. Görüşüyoruz" dedi.