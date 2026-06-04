Haftaya CHP grup kürsüsünde

CHP’de “Partiyi kim temsil ediyor?” tartışması, kürsü üzerinden sembolik olarak da devam ediyor. Salı günü yapılan grup toplantısında Özgür Özel konuşurken haftaya yapılacak toplantıda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu kürsüye çıkacak. Partide bir yandan da MYK’da oluşturulacak “diyalog heyeti” ile farklı kanatlar arasında ortak zemin aranacak.
CHP Sözcüsü Müslim Sarı, haftaya salı günü TBMM Grup Toplantısı’nın yapılacağını ve toplantıda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuşacağını açıkladı. Sarı, Parti Meclisi’nin meşruiyetine yönelik tartışmalara sert çıktı. “Bu Parti Meclisi atanmış değil, CHP kurultay delegelerinin seçilmiş iradesidir” diyen Sarı, mevcut yönetimin yok sayılmasının çözüm üretmeyeceğini söyledi. Sarı, “Mevcut durumu tanımadığınızda o karar ortadan kalkmıyor. Yeni durum üzerinden bir diyalog geliştirip bir konsensüs oluşturmak birinci önceliğimiz” ifadelerini kullandı. Önceki gün (salı) düzenlenen CHP Grup Toplantısı’nda, Grup Başkanı sıfatıyla konuşmuştu.
HEYET KURULACAK
Olağanüstü kurultay tartışmalarına da değinen Sarı, kurultaya karşı olmadıklarını ancak mevcut hukuki süreç nedeniyle bunun şu an mümkün görünmediğini belirtti. “Tedbir kararı olduğu ve karar kesinleşmediği için zaten kurultay yapamıyoruz” diyen Sarı, bu durumun partinin seçime girmesine engel oluşturmayacağını bildirdi. Yeni yönetimin diyalog arayışında olduğunu belirten Sarı, MYK içinden bir “diyalog heyeti” kurulacağını açıklarken, haftaya çarşamba günü Parti Meclisi’nin (PM) toplanacağını da duyurdu.
Diyalog arayışı
- CHP milletvekilleri Gürsel Erol, Engin Altay ve Ali Öztunç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. Üç isim dün de CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile görüşmüştü. Genel Merkez'de basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Öztunç, “Kemal Bey ile aramızda kırgınlık yok” dedi. Üç isim daha sonra Özel ile görüştü. Özel'in makamında yaklaşık 30 dakika süren görüşmenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Gürsel Erol, "Sonuç var ya da yok anlamında bir değerlendirme yapmak doğru değil. Görüşüyoruz" dedi.