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POLİTİKA

Hakkari, Mardin ve Van'da HDP'li belediyelere terör operasyonu: 4 HDP'li belediye başkanı gözaltına alındı

Hakkari Belediye Başkanı HDP'li Cihan Karaman ile Yüksekova Belediye Başkanı HDP’li İrfan Sarı, polisin sabaha karşı düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Van'ın Erciş ilçesinde de yürütülen terör soruşturması kapsamında HDP'li Belediye Başkanı Yıldız Çetin ve ilçe başkanı Şakir Asıl ile iki yönetici gözaltına alındı. Öte yandan Mardin'in Nusaybin ilçesinde düzenlenen operasyonda HDP'li Nusaybin Belediye Başkanı ve 2 belediye meclis üyesi gözaltına alındı.

Haber Merkezi AA
Erciş Belediye Başkanı HDP'li Çetin gözaltına alındı
Erciş Belediye Başkanı HDP'li Çetin gözaltına alındı

Van'ın Erciş ilçesinde haklarında yürütülen terör soruşturması nedeniyle HDP'li Belediye Başkanı Yıldız Çetin ve ilçe başkanı Şakir Asıl ile 2 yönetici gözaltına alındı.

HDP'li belediye başkanı ile HDP'nin ilçe başkanı gözaltına alındı

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölücü terör örgütü PKK/KCK ve iş birlikçilerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

DHA
Erciş Belediyesi'ne terör operasyonu
  • Bu kapsamda Erciş Cumhuriyet Başsavcılığınca "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda, HDP'li ilçe Belediye Başkanı Yıldız Çetin, meclis üyesi Bayram Çiçek, HDP İlçe Başkanı Şakir Asıl ve ilçe yöneticisi Hücret Kandemir gözaltına alındı.

İHA
HDP'li belediye başkanları gözaltında

Şüphelilerin ev, iş yeri ve üst aramasında çok sayıda örgütsel dokümanla dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Hakkari ve Yüksekova'nın HDP'li belediye başkanları gözaltında

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bu sabaha karşı Hakkari Belediye Başkanı Cihan Karaman'ın Bulak Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi. Kahraman, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak, Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı belediyede arama yapılırken, polis, bina çevresine kimseyi yaklaştırmıyor.

DHA
Hakkari ve Yüksekova'nın HDP'li belediye başkanları gözaltında
  • Yüksekova Belediye Başkanı İrfan Sarı da aynı saatlerde polis tarafından Esenyurt Mahallesi'ndeki evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Sarı, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Her iki belediye başkanının gözaltına alınma gerekçesi henüz açıklanmadı.

DHA
Hakkari ve Yüksekova'nın HDP'li belediye başkanları gözaltında

DHA
Hakkari ve Yüksekova'nın HDP'li belediye başkanları gözaltında

HDP'li Nusaybin Belediye Başkanına terörden gözaltı

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında 3 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

  • İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince adreslerine düzenlenen operasyonda HDP'li Nusaybin Belediye Başkanı Semire Nergiz, Nusaybin Belediyesi meclis üyeleri Mehmet Emin Alkan ve Ferhat Kut yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan polis ekiplerince Nusaybin Belediyesinde de arama yapıldı.

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