Gündem Hakkaride çiftçilik yapan vatandaş yerde bulduğu altınları polis aracılığıyla sahibine teslim etti
HAKKÂRİ

Hakkari'de çiftçilik yapan vatandaş yerde bulduğu altınları polis aracılığıyla sahibine teslim etti

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, çiftçilik yapan Nihat Anuş, eşi ile birlikte gezerken yerde beze sarılı altın buldu. Anuş, bulduğu dördü cumhuriyet, ikisi yarım altını polis aracılığıyla sahibi Şaban Ertuş'a vererek insan örneği sergiledi.

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Haber Merkezi DHA
Hakkaride çiftçilik yapan adam yerde bulduğu altınları polis aracılığıyla sahibine teslim etti
Yerde bulduğu altınları, sahibine teslim etti.

Yüksekova'nın Keremağa Mahallesi'nde yaşayan ve burada çiftçilik yaparak geçimini sağlayan Nihat Anuş, bugün sabah saatlerinde ilçe merkezindeki İpekyolu Caddesi'nde gezerken yerde bez içerisinde altı adet altın buldu. Polisi arayan Anuş, bulduğu altınları sahibine teslim etmek istediğini söyledi.

Polisin desteği ile altınlarını kaybeden Şaban Ertuş'a cep telefonundan ulaşan Anuş, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gelmesini istedi. Kısa süre sonra emniyete gelen Ertuş, ikisi yarım, dördü tam olmak üzere altı adet altını Anuş'tan teslim alıp, teşekkür etti.

Ertuş, “Ayakkabımı boyadıktan sonra parasını verirken, o sırada cebimde bez mendilin içinde sarılı dört cumhuriyet, iki de yarım altını düşürdüm. Yaklaşık bir saat sonra fark ettim. Tekrar boyacıya geldiğim de durumu anlattım. Ancak gören duyan olmayınca, emniyet müdürlüğüne giderek yardım istedim. Akşam eve gelirken, telefonla tanıdıklarımı arayarak duyan, bilen gören varsa bana haber vermelerini istedim. Sonra beni Nihat Anuş arayarak, altınları nasıl ve neyin içinde olduğunu sordu. Ben de siyah bez mendilin içinde dört cumhuriyet iki de yarım altın olduğunu söyledim. Sonra kendisi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gelmemi istedi ve burada altınlarımı teslim aldım. Çok teşekkür ediyorum." dedi.


Altınları bulan Nihat Anuş ise bulduğu altınları Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde tutanak karşılığı sahibine teslim ettiğini söyledi. Eşi Meryem ile caddede gezerken altınları yerde bulduğunu anlatan Anuş,"Sahibini bulmak için polise haber verdim, sonra da İlçe Emniyet Müdürlüğüne gidip, sahibine ulaştım. Emniyete gelen sahibine altınları teslim ettim" diye konuştu.

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