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Hakkında hapis cezası bulunan firari yakalandı

Hakkında hapis cezası bulunan firari yakalandı

23:4414/04/2025, Pazartesi
AA
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Yakalanan firari cezaevine gönderildi.
Yakalanan firari cezaevine gönderildi.

Kayseri'de emniyet güçlerinin şehirde aranan kişilere yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

Kayseri'de, hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kentte aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan aranan ve hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.Y'yi (37) operasyonla yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.



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