'Halk Ekmek büfesi kaldırıldı' yalanı: Belediye başkanı olayın aslını anlattı

İstanbul Sancaktepe Belediyesi’nin İBB’ye ait Halk Ekmek büfesini yerinden kaldırdığına yönelik iddia sonrası sosyal medyada yapılan paylaşımlar ve basın organlarında çıkan haberler sonrası yürütülen algı operasyonunu Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, gözler önüne serdi.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Döğücü, Halk Ekmek Büfesine yapılan işlem üzerinden belediyeye yönelik algı operasyonunun yürütüldüğünü belirterek olayın aslını şöyle anlattı:

"Kaymakamlığımızın 18.01.2021 tarihli yazısına istinaden büfenin taşınması husunda bizden zabıta desteği istenmiş olup karar ve yürütme Kaymakamlığımızca uygulanmıştır.

"İBB alanı gasp etti"

İBB’nin hukuksuzca, meclis kararına aykırı şekilde gasp ettiği alan, Osmangazi İlkokuluna ait olup, okul müdürü tarafından büfenin kaldırılması için kaymakamlığa resmi talep iletilmiştir. İddia edildiği gibi Belediyemizin süreçte lojistik talebi karşılamak dışında bir dahli yoktur.

"Yasal işlem başlatacağız"

Halkımızı kin ve düşmanlığa tahrik eden, yalan haber anlayışını düstur edinen yayın organlarında beceriksizliğini örtecek şovlar yapmak uğruna Halk Ekmek gibi köklü ve saygın bir kurumu hiç olmadığı kadar siyasete alet eden yöneticiler hakkında yasal işlemleri de başlatacağız.

REKLAM

Halk Ekmek büfesi tüm bu usulsüzlüklere rağmen konduğu yerden alınıp işleten kişinin de muvafakati ile hemen yakındaki bir alana tekrar yerleştirilmiş fakat şovmen malum şahıslarca siyasi rant uğruna hiç taşınmamış ve işletme hakkı elinden alınmış gibi deklare edilmiştir."