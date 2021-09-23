Gündem Halk otobüsü ile çarpışan motosiklet sürücüsü gençten acı haber Son paylaşımı yürek yaktı
ANTALYA

Halk otobüsü ile çarpışan motosiklet sürücüsü gençten acı haber: Son paylaşımı yürek yaktı

Antalya’da halk otobüsü ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan motosiklet sürücüsü veteriner genç Mustafa Şengül hayatını kaybetti. Gencin sosyal medya hesabından kaza öncesi, “Şimdi son kez her şeyden uzaklaş ve gün batarken güneşe gülümse” paylaşımı ise yürek burktu.

Haber Merkezi İHA
Halk otobüsü ile çarpışan motosiklet sürücüsü gençten acı haber: Son paylaşımı yürek yaktı
Mustafa Şengül

Kaza, Muratpaşa ilçesi Portakal Çiçeği Caddesi ile Avni Tolunay Caddesi’nin birleştiği kavşak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Avni Tolunay Caddesi üzerinden şehir merkezine doğru gitmekte olan Mustafa G.’nin kontrolündeki 15 AU 0231 plakalı halk otobüsü ile aynı cadde üzerinde karşı yönden gelen Mustafa Şengül kontrolündeki 34 BNJ 910 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile halk otobüsünün ön kapısının camları patladı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. Sağlık çalışanları tarafından ilk kontrolü olay yerinde yapılan motosiklet sürücüsü özel hastaneye kaldırıldı.

Yürek dağlayan paylaşım

Motosiklet sürücüsü Mustafa Şengül, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayata tutunamadı. Gencin cenazesi kesin ölüm sebebin araştırılması için Adli Tıp Morgu kurumuna kaldırıldı. Burada yakınları tarafından alınan cenaze Kayseri’de toprağa verilmek üzere götürüldü. Veteriner hekim olduğu öğrenilen gencin ölümü ise yakın çevresini yasa boğdu.

Gencin sosyal medya hesabından kaza öncesinde “Şimdi son kez her şeyden uzaklaş ve gün batarken güneşe gülümse” paylaşımı ise yürek burktu.

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Yasak olan caddeye dönmek istediği iddiası

Öte yandan, polis ekipleri ise kaza ile ilgili inceleme başlattı. Olay yerinde yapılan incelemede halk otobüsü şoförünün dönülmesi yasak olan Portakal Çiçeği Caddesi’ne dönüş yaptığı sırada kazanın meydana geldiği iddia edildi.

Polisin kaza ile ilgili incelemesi devam ediyor.

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Kocaeli'nde korkunç kaza: Tır parçalara ayrıldı yaralı sürücü bir saatte kurtarıldı
FOTOĞRAF 10
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Kaza 03.50 sıralarında İzmit D100 Karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi.
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Edinilen bilgiye göre Dursun D. (55) idaresindeki sanayi makinaları yüklü 34 ET 4124 plakalı Mercedes marka tır, İzmit D100 Karayolu Kuruçeşme mevkiinde yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.
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Savrulmaya başlayan tır, orta refüjdeki beton bariyerleri parçalayarak refüje devrildi.
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Kazanın şiddetiyle devrilen tırın motoru yerinden fırlayarak yola savrulurken, parçalara ayrılan çekici bölümünde sıkışan sürücü ise yaralandı.
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Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi.
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Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan 1 saatlik çalışmanın ardından çekici kısmı kesilerek yaralı sürücü sıkıştığı yerden kurtarıldı.
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Vücudunun birçok yerinde kırıklar oluşarak ağır yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Seka Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Kazada yola devrilen tır dorsesi sebebiyle ise D100 karayolunda trafik, yaklaşık 2 saat boyunca iki yönlü olarak tek şeritten sağlandı. Olay yerine çağrılan çekiciler ile devrilen dorse ve parçalanan tır çekicisinin kaldırılmasının arından trafik normale döndü. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.
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Parçalara ayrılan tırda sıkışan yaralı sürücüyü 1 saatte kurtardılar
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Parçalara ayrılan tırda sıkışan yaralı sürücüyü 1 saatte kurtardılar
Kocaeli'nde korkunç kaza: Tır parçalara ayrıldı yaralı sürücü bir saatte kurtarıldı
Kocaeli'nin İzmit ilçesi D100 Karayolunda kontrolden çıkan tırın beton bariyerleri parçalayarak orta refüje devrilmesi neticesinde, parçalara ayrılan sürücü kabininde sıkışan sürücü yaralandı. İtfaiye ekipleri, bir saatlik çalışması neticesinde sürücüyü yaralı olarak kurtardı.


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