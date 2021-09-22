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ANKARA

Ankara'da zincirleme kaza: Yedi araç zarar gördü iki kişi yaralandı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 7 araçta da hasar oluşurken, otomobil sürücüleri Enes Y. ile Zeynep K. yaralandı.

Haber Merkezi DHA
Son dakika Ankarada zincirleme kaza: Yedi araç zarar gördü iki kişi yaralandı
7 aracın karıştığı zincirleme kazada, 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Kazım Karabekir Caddesi Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) karşısında meydana geldi.

Tandoğan yönüne giden Enes Y. yönetimindeki 06 CLN 141 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Zeynep K.'nin kontrolündeki 06 Z 2969 plakalı otomobile arkadan çarptı.

7 aracın karıştığı zincirleme kazada, 2 kişi yaralandı.
7 aracın karıştığı zincirleme kazada, 2 kişi yaralandı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobiller, park halinde bulunan 5 araca çarptı. Kazada 7 araçta da hasar oluşurken, otomobil sürücüleri Enes Y. ile Zeynep K. yaralandı.

7 aracın karıştığı zincirleme kazada, 2 kişi yaralandı.
7 aracın karıştığı zincirleme kazada, 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

7 aracın karıştığı zincirleme kazada, 2 kişi yaralandı.
7 aracın karıştığı zincirleme kazada, 2 kişi yaralandı.

Aydın'daki koşuda ilginç anlar: Yarışı sürünerek bitirdi soluğu hastanede aldı
FOTOĞRAF 17
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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde, merhum başbakanlardan Adnan Menderes anısına bugün koşu düzenlendi. Adnan Menderes Bulvarı'nda kurulan parkurda düzenlenen, 6 kilometrelik 'Adnan Menderes'i Anma Koşusu'na, 15-70 yaş arası toplam 120 sporcu katıldı.
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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'in tabancayla havaya ateş ederek startını verdiği koşuda, kıyasıya mücadele yaşandı.
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Koşunun bitimine 3 metre kala gücü tükenen sporculardan emekli polis memuru Nevzat Kaya, durup, bir süre hareketsiz bekleyip, yere düştü. Kaya ardından dizlerinin üzerine çöktü, tekrar ayağa kalkmayı denedi ancak başaramadı. Nefes almakta zorlanan Kaya, son 3 metreyi emekleyerek ve sürünerek bitirdi. Bitiş çizgisini geçen Kaya, bir anda fenalaştı. Kaya'ya ilk müdahaleyi çevredeki görevliler yaptı.
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Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir de ambulans çağrılması için talimat verdi. Bu sırada diğer koşuların peşinde olduğu öğrenilen motorize sağlık ekibine de bilgi verildi. Motorize ekip, olay yerine gelip Kaya'ya ilk müdahaleyi yaptı.
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Kaya, gelen ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kaya'nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Öte yandan çekişmeli geçen Adnan Menderes'i Anma Koşusu'nda erkeklerde birinciliği Abdurrahman Gediklioğlu, ikinciliği Ramazan Özdemir, üçüncülüğü Ufuk Arda; kadınlarda ise birinciliği Sümeyye Erol, ikinciliği Elif Dağdelen, üçüncülüğü ise Sabriye Güzelyurt elde etti.
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Aydın'daki koşuda ilginç anlar: Yarışı sürünerek bitirdi soluğu hastanede aldı
Aydın'da düzenlenen Adnan Menderes'i Anma Koşusu'na, sporculardan 63 yaşındaki emekli polis memuru Nevzat Kaya, bitişe 3 metre kala gücü tükenince yere düştü. Ayağa kalkamayan Kaya, emekleyerek yarışı bitirdi. Bitiş çizgisini geçtikten sonra fenalaşan Kaya, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Kaya'nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

TEM’de 9 araç birbirine girdi İstanbul istikameti trafiğe kapandı: 4 yaralı
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Kaza, Kocaeli’nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu Çınarlıdere Viyadüğü’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul istikametinde seyir halindeki sürücüsü öğrenilemeyen 34 EA 7101 plakalı kamyonet, yağmur sebebi ile kayganlaşan yolda, kontrolden çıkarak yan yattı.
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Kaza sonrasında, aynı istikamette seyir halinde olan ve aralarında yolcu otobüsünün de olduğu 8 araç duramayarak birbirine girdi. Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
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Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.
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Kaza sebebi ile trafiğe kapanan İstanbul istikametinde kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından kazaya karışan araçların kaldırılması için çalışma başlatıldı.
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Kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğunun oluştuğu İstanbul istikameti havadan görüntülendi. Olay yerine intikal eden vinç yardımı ile devrilen kamyonetin kaldırılması ve kaza yapan araçların çekilmesi için ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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TEM’de 9 araç birbirine girdi İstanbul istikameti trafiğe kapandı: 4 yaralı
Kocaeli'nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu'nda 9 aracın çarpışması neticesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Trafiğe kapanan İstanbul istikametinde kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu.

Avcılar'daki üst geçitte korkutan görüntü: Yürürken tedirgin oluyoruz
FOTOĞRAF 12
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Bölgede oturanların 'korku üst geçidi' olarak nitelendirdiği D-100 Karayolu üzerindeki iki mahalle arasındaki yaya ulaşımını ve metrobüse erişimi sağlayan Şükrübey Durağı üstgeçidinin halini görenler endişelerini dile getirmeden duramıyor.
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Her gün okul veya işe giderken zorunlu olarak bu üst geçidi kullanmak zorunda kalanlar bakımsızlıktan demirlerindeki boyayı kabartan oksitlenmeyi gösterirken, üst geçidin ciddi tehlike oluşturduğunu savundu.
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Bağlantı yerlerindeki ve taşıyıcı konumundaki ana demir parçalarındaki çürümenin yanı sıra üstgeçidin alt tarafındaki büyük pas ve bakımsızlığı da dikkat çekiyor.
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Üst geçide Merkez Mahallesi tarafından sadece basamaklarla çıkılabilirken, Gümüşpala Mahallesi tarafındaki rampalı üç katlı geçiş bulunuyor.
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Bunun da engelliler veya çocuklu aileler için ayrı bir zorluk oluşturduğu ifade edildi.
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Yaya geçidindeki çürümeye dikkat çeken Zeynep Çakmak, Gördüğüm manzara çok korkutucu. Demirler paslanmış, dökülmüş, yıkılmak üzere. Hiç mi kimsenin dikkatini çekmiyor. Her gün yüzlerce, binlerce kişi inip-çıkıyor.
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Burası çok yoğun bir yer. Ben anlamıyorum. Belediyelerin birim sorunluları bunları görüp neden tedbir almazlar dedi.
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Yaya geçidinin hemen yanındaki bir börekçide çalışan Doğan Şahin, Günde birçok kişi bu köprüde ayağı takılıp düşüyor. Yol üstünde olduğu için kafasını çarpanlar oluyor. Bazı şeylerin görülmesi gerekiyor.
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Bayağı eski bir köprü. Allah korusun bir gün birisi ölecek, bir şey olacak. Köprü çok eski, yıkılabilir de dedi.
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Yoldan geçen Kani İmranlı ise, Bazı şeyler için bir şey söylemek gerekmiyor. Buna sadece göz ucuyla bakmanız yeter. Bunun kullanma süresi geçmiş. Kaç yıldır bunun sıkıntısını çekiyoruz diye konuştu.
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Üst geçidi her gün okula gidip-gelmek için iki kez kullanmak zorunda kalan öğrenci Mert Karaçay, Üzerinden geçerken veya altından bakarsanız hemen anlayabilirsiniz. Bunu onarmak yerine yenisinin yapılması daha tasarruflu olur diye konuştu.
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Avcılar'daki üst geçitte korkutan görüntü: Yürürken tedirgin oluyoruz
Avcılar'daki Gümüşpala ile Merkez Mahallesi arasındaki aynı zamanda metrobüs için de kullanılan yaya üst geçidinin yıllardan bu yana bakılmayan demirlerindeki paslanma ve çürüme tedirgin ediyor.


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