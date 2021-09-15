Hayat Tostçu Mahmut olarak bilinen Adanalı fenomen Anıl Kurt trafik kazasında hayatını kaybetti
AKTÜEL

Tostçu Mahmut olarak bilinen Adanalı fenomen Anıl Kurt trafik kazasında hayatını kaybetti

Bir döneme 'ütü' kullanarak yaptığı tostlarla damgasını vuran Adana'nın fenomen ismi Tostçu Mahmut'un sahibi Anıl Kurt hayatını kaybetti. İstanbul Beşiktaş'ta mekan açma hazırlığında olan ünlü tostçu trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi. Peki, ünlü tostçu Anıl Kurt kimdir?

Haber Merkezi İHA
Tostçu Mahmut Anıl Kurt öldü mü neden öldü? Tostçu Mahmut Anıl Kurt kimdir, trafik kazası mı geçirdi?
Adanalı fenomen "Tostçu Mahmut"un sahibi Anıl Kurt trafik kazasında hayatını kaybetti.

Adana’nın Seyhan ilçesinde küçük tablasında Müslüm Gürses şarkıları ile ’Ütü Tost’ yaparken sosyal medyada fenomen haline gelen ’Tostçu Mahmut’ sahibi Anıl Kurt, İstanbul şubesinin açılışı için giderken Ulukışla’da geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

Ulukışla ilçesi Hasangazi mevkiinde M.Y. yönetimindeki 31 AAG 12 plakalı araç ile Anıl Kurt’un kullandığı 01 EMC 88 plakalı araç çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri araç içerisinde sıkışan Anıl Kurt’un öldüğünü belirledi.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

’Tostçu Mahmut’ sahibi Anıl Kurt, İstanbul şubesinin açılışı için giderken Ulukışla’da geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.
İHA
’Tostçu Mahmut’ sahibi Anıl Kurt, İstanbul şubesinin açılışı için giderken Ulukışla’da geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

'TOSTÇU MAHMUT' ANIL KURT KİMDİR?

Adana'da küçük tablasında yaptığı ütü tost ile sosyal medyada fenomen haline gelen Tostçu Mahmut'da vatandaşlar 'ütü tost' yiyebilmek için dakikalarca sırada bekliyor.

Tostçu Mahmut olarak ünlenen Anıl Kurt'un mottosu ise "Acı atıyorum abi" ya da Adana şivesi ile "Acı atüyürüm abi" olarak biliniyor.

Sosyal medya üzerinden 'ütü tost' videosuyla yüz binlerce tık alan Tostçu Mahmut'un sahibi Anıl Kurt babasından aldığı tostçuluk mesleğini 11 yıldır icra ediyordu. Tostçu Mahmut Özellikle sabah ve öğle saatlerinde öğrencilerin yanı sıra çevre esnafının ve Adanalı vatandaşların yoğun bir talebi ile karşı karşıya kalıyor.

Anıl Kurt yaptığı bir açıklamada şöyle demişti:

"1973 yılından beri babam yapıyor. Ben de 7 yaşından beri onun yanında kalarak öğrendim. Sucuğu, yumurtayı, domatesi kendimiz karıştırıyoruz. Tantuni gibi göze geliyor. Vatandaşlar seve seve yiyorlar. Destekleyen kişiler var. Bir zamandan sonra dükkan açmayı düşünüyoruz. Biz kimseyi rakip olarak görmüyoruz. Rızkı veren Allah'tır."

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