Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş istifa ettiğini duyurdu

Gökmen Karadağ’ın ardından Halk TV’de bir ayrılık daha yaşandı. Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, Nisan 2020'den beri sürdürdüğü görevinden ayrıldığını açıkladı.

Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş ayrılığını Twitter hesabından duyurdu.

"Yolun açık olsun Halk TV"

Toktaş, ayrılık mesajında "Halk TV ile buraya kadar. Halk TV’nin ekran arkasındaki/önündeki fedakar emekçileriyle birlikte sayıca bizi üçe, dörde katlayan kanalları geçerek bayrağı 2,5 yılda zirveye diktik. Yolun açık olsun Halk TV, yolunuz açık olsun can arkadaşlarım. Teşekkürler @cafermahiroglu..." dedi.

Gökmen Karadağ’ın ardından Halk TV’de bir ayrılık daha yaşandı. Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, Nisan 2020'den beri sürdürdüğü görevinden ayrıldığını açıkladı. Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş ayrılığını Twitter hesabından duyurdu.

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Halk TV ile buraya kadar.



Halk TV’nin ekran arkasındaki/önündeki fedakar emekçileriyle birlikte sayıca bizi üçe, dörde katlayan kanalları geçerek bayrağı 2,5 yılda zirveye diktik.



Yolun açık olsun Halk TV, yolunuz açık olsun can arkadaşlarım. Teşekkürler @cafermahiroglu — Suat Toktaş (@SuatToktas) September 15, 2022

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"Yolun açık olsun Halk TV"

Toktaş, ayrılık mesajında "Halk TV ile buraya kadar. Halk TV’nin ekran arkasındaki/önündeki fedakar emekçileriyle birlikte sayıca bizi üçe, dörde katlayan kanalları geçerek bayrağı 2,5 yılda zirveye diktik. Yolun açık olsun Halk TV, yolunuz açık olsun can arkadaşlarım. Teşekkürler @cafermahiroglu..." dedi.