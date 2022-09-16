Gündem Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş istifa ettiğini duyurdu
POLİTİKA

Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş istifa ettiğini duyurdu

CHP içerisinde yaşanan adaylık çekişmeleri medyaya sıçradı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yakınlığıyla bilinen Suat Toktaş, Halk TV’den ayrıldı.

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Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş istifa ettiğini duyurdu
Suat Toktaş

Gökmen Karadağ’ın ardından Halk TV’de bir ayrılık daha yaşandı. Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, Nisan 2020'den beri sürdürdüğü görevinden ayrıldığını açıkladı.

Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş ayrılığını Twitter hesabından duyurdu.

"Yolun açık olsun Halk TV"

Toktaş, ayrılık mesajında "Halk TV ile buraya kadar. Halk TV’nin ekran arkasındaki/önündeki fedakar emekçileriyle birlikte sayıca bizi üçe, dörde katlayan kanalları geçerek bayrağı 2,5 yılda zirveye diktik. Yolun açık olsun Halk TV, yolunuz açık olsun can arkadaşlarım. Teşekkürler @cafermahiroglu..." dedi.

Gökmen Karadağ’ın ardından Halk TV’de bir ayrılık daha yaşandı. Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, Nisan 2020'den beri sürdürdüğü görevinden ayrıldığını açıkladı. Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş ayrılığını Twitter hesabından duyurdu.

Barış Yarkadaş: İmamoğlu cumhurbaşkanlığı için üç kişilik ekip kurdu
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Barış Yarkadaş: İmamoğlu cumhurbaşkanlığı için üç kişilik ekip kurdu
CHP'li eski Milletvekili Barış Yarkadaş, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı için üç kişilik bir ekip kurduğunu öne sürdü. Ekibin yoğun bir şekilde çalıştığını söyleyen Yarkadaş, 'İmamoğlu, Meral Akşener'in kendisini desteklediğini düşünüyor.' dedi.

Barış Yarkadaş: İmamoğlu cumhurbaşkanlığı için üç kişilik ekip kurdu
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Barış Yarkadaş: İmamoğlu cumhurbaşkanlığı için üç kişilik ekip kurdu

"Yolun açık olsun Halk TV"

Toktaş, ayrılık mesajında "Halk TV ile buraya kadar. Halk TV’nin ekran arkasındaki/önündeki fedakar emekçileriyle birlikte sayıca bizi üçe, dörde katlayan kanalları geçerek bayrağı 2,5 yılda zirveye diktik. Yolun açık olsun Halk TV, yolunuz açık olsun can arkadaşlarım. Teşekkürler @cafermahiroglu..." dedi.

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