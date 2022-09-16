Gündem Barış Yarkadaş İmamoğlu cumhurbaşkanlığı için üç kişilik ekip kurdu
POLİTİKA

Barış Yarkadaş: İmamoğlu cumhurbaşkanlığı için üç kişilik ekip kurdu

CHP'li eski Milletvekili Barış Yarkadaş, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı için üç kişilik bir ekip kurduğunu öne sürdü. Ekibin yoğun bir şekilde çalıştığını söyleyen Yarkadaş, "İmamoğlu, Meral Akşener'in kendisini desteklediğini düşünüyor." dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Barış Yarkadaş: İmamoğlu cumhurbaşkanlığı için üç kişilik ekip kurdu
Barış Yarkadaş

Son dönemde CHP'li belediyelerdeki usulsüz ihaleler ile ilgili dikkar çeken açıklamalarda bulunan CHP'li eski Milletvekili Barış Yarkadaş, TV100'de gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Yarkadaş, İBB Başkanı İmamoğlu'nun üç kişilik bir ekibi olduğunu ve bu ekibin adaylık için yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü öne sürdü.

"AKŞENER'İN DESTEKLEDİĞİNİ DÜŞÜNÜYOR"

"Ekrem İmamoğlu, Macron modeli üzerinde çalışıp 'acaba ben de Macron gibi çıkış yapıp cumhurbaşkanı adayı olabilir miyim?' arayışını sürdürüyor." diyen Yarkadaş, "Bununla ilgili de 3 kişilik bir ekibi var ve bu ekip de çalışmalarına devam ediyor. Çünkü İmamoğlu, Meral Akşener'in kendisini desteklediğini düşünüyor ki Akşener geçen hafta geldi İmamoğlu ile görüştü ve Akşener bando ile karşılandı ki o görüntüler kamuoyuna yansıdı." ifadelerini kullandı.

Barış Yarkadaş: İmamoğlu cumhurbaşkanlığı için üç kişilik ekip kurdu
OYNAT 02:14
Barış Yarkadaş: İmamoğlu cumhurbaşkanlığı için üç kişilik ekip kurdu
CHP'li eski Milletvekili Barış Yarkadaş, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı için üç kişilik bir ekip kurduğunu öne sürdü. Ekibin yoğun bir şekilde çalıştığını söyleyen Yarkadaş, 'İmamoğlu, Meral Akşener'in kendisini desteklediğini düşünüyor.' dedi.

"MEKİK DİPLOMASİSİ SÜRÜYOR"

İmamoğlu'nun metrobüs kazasının olduğu gün Ahmet Davutoğlu ile yemek yediğini anımsatan Yarkadaş, "Belli ki bir mekik diplomasisi o anlamda sürüyor. Bu bağlamda İYİ Parti'nin bugün itibarıyla Mansur Yavaş'ı çatı aday olarak çıkarmak istediği net. Ortak aday demiyorum bakın çatı aday, ismi bu. Ortak aday dediğinizde 6'lı masanın ortak adayı olacak. Fakat Kemal Bey aday olmakta kararlı." diye konuştu.

"MERAL HANIM İLGİNÇ ADIMLAR ATIYOR"

Yarkadaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şöyle ilginç bir yere götürüyor İYİ Parti tartışmayı; Mansur Yavaş'ı Kemal Bey'in adaylığını deklare etmesine rağmen karşısına çıkarmaya hazırlıyorlar görüntüde de olsa.

Çünkü Meral Hanım son dönemlerde çok ilginç adımlar atıyor. Mesela bugün gitti CHP'nin ihraç isteği ile disipline sevk ettiği Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile görüştü."

Tanju Özcan Meral Akşener'den Cumhurbaşkanlığı adaylığı istedi: Bolu'da bir kardeşiniz var aklınızda bulunsun
GÜNDEM
Tanju Özcan Meral Akşener'den Cumhurbaşkanlığı adaylığı istedi: Bolu'da bir kardeşiniz var aklınızda bulunsun

CHP'li Yarkadaş 'Beni konuşturmasınlar' diyerek tepki gösterdi: HDP'nin katkısıyla alınan belediyelerde ihaleler İYİ Parti'ye gitti
GÜNDEM
CHP'li Yarkadaş 'Beni konuşturmasınlar' diyerek tepki gösterdi: HDP'nin katkısıyla alınan belediyelerde ihaleler İYİ Parti'ye gitti
Puanı son dakikalarda kurtardık

Puanı son dakikalarda kurtardık

Fenerbahçe, 2-0 geriye düştüğü maçta geri dönmesini bildi.
Fırtına Avrupada siftah yaptı

Fırtına Avrupa'da siftah yaptı

​Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk galibiyetini aldı.
Ülke puanında son durum: Türkiye kaçıncı sırada?

Balıkesir markası güçleniyor

Balıkesir markası güçleniyor

​Balıkesir Tanıtım Günleri görkemli bir şekilde gerçekleştiriliyor.

Forma yok <br>'3' puan var

Forma yok
'3' puan var

Sivasspor, Cluj deplasmanından galip çıktı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.