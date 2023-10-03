Halk TV'de PKK güzellemesi yapan Ayşenur Arslan'a soruşturma: Programı yayından kaldırılan yandaş sunucu gözaltında

Arslan, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin nezaretinde mevcutlu olarak Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.
Ankara'da, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelen iki terörist, bombalı saldırı eyleminde bulundu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya saldırıda, iki emniyet mensubunun hafif yaralandığını bildirdi.
Yapılan araştırmalar ve DNA incelemesi sonucunda, teröristlerden birinin, bölücü terör örgütü PKK/KCK üyesi "Kanivar Erdal" kod adlı Hasan Oğuz olduğunun tespit edildiği kaydedildi.
İki teröristin, saldırıda kullandıkları aracı Kayseri'nin Develi ilçesinde bir veterineri öldürüp gasbettikleri öğrenildi.
Halk TV ekranlarında skandal sözler
Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada skandal ifadeler kullandı.
'Ben geliyorum heeey bombalar sırtımızda tabanca belimizde nedir yani...'
Teröristler Ankara'ya gelmeden önce aracını gasbederek veteriner teknikeri Mikail Bozlağan'ı da şehit etmişti.
.
Ayşenur Arslan'ın skandal sözleri sosyal medyada infial etkisi yarattı.
Hakkında inceleme başlatıldı
RTÜK Başkanı Şahin, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bu ahlaksız terör sevici zihniyete ve ekranlardaki bu ucube yorumlara tahammül etmemiz mümkün değildir. Kahraman polisimizin refleksleri ve erken müdahalesi ile olası bir katliamın engellenmesine adeta üzülen bu sapkın zihniyete tüm milletimiz gibi biz de karşıyız. Bu hastalıklı sözlerin yayınlandığı Halk TV ve ilgili kişi hakkında gerekli inceleme derhal başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" dedi.
Program sonlandırıldı
Soruşturma başlatıldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da Arslan hakkında harekete geçti. Soruşturma başlatıldığının belirtildiği açıklamada şu ifadeler yer aldı:
Gözaltına alındı
Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Arslan, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Sarıyer'deki evinde gözaltına alındı.
Arslan, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin nezaretinde mevcutlu olarak Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.
Aslan'ın önümüzdeki dakikalarda ifade vermesi bekleniyor.