Gazze’de soykırımı her geçen gün derinleştiren işgalci İsrail, şimdi de uluslararası hukuku ayaklar altına alarak kuzey komşusu Lübnan’da Hamas liderlerini hedef aldı. Terör devleti İsrail’in Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta Hizbullah’ın kalesi olarak bilinen Dahiye’de 3 füze ile düzenlediği saldırıda Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri katledildi. SİHA’dan atılan 3 füze ile enkaza dönen ofiste bulunan Salih el-Aruri’nin yanı sıra, Kassam Tugayı Komutanlarından Samir el-Fendi ve Azzam el-Aqra ebu Ammar’ın da aralarında bulunduğu 7 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Saldırıda Hamas ofisi ile bina önünde bulunan park halindeki araçların 3 füzeyle hedef alındığı aktarıldı. Saldırının ardından İsrail’e ait askeri jetler, Beyrut ve ülkenin güneyindeki Sur şehri semalarında uçuş gerçekleştirdi.

İSRAİL’DE ORDU SESSİZ, VEKİLLER KUTLAMADA

İsrail’de ordu saldırıya sessiz kalırken, ülke basını İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun bakanlara suikasta ilişkin konuşma yasağı getirdiğini yazdı. Likud Partisi milletvekili Danny Danon, X paylaşımında “Beyrut’ta üst düzey Hamas yetkilisi Salah el-Aruri’yi öldüren İsrail Silahlı Kuvvetlerini, Şin Bet’i, Mossad’ı ve güvenlik güçlerini tebrik ediyorum” dedi. Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ise Yahudiliğin Tanah kutsal kitabından alıntıladığı “Öyleyse bütün düşmanların yok olsun” paylaşımında bulundu. Savaş ve Güvenlik Kabinesi’nin toplantıya geçtiği bildirilirken; İsrail basını, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın bu hafta Tel Aviv’e yapacağı ziyareti suikast sonrası ertelediğini bildirdi.

‘DİRENİŞİ BİTİREMEYECEK’

Hamas’tan suikast sonrası yapılan açıklamada, “Siyonist işgalcilerin (İsrail), Filistin içinde ve dışında liderlerimize ve sembol isimlere yönelik gerçekleştirdiği korkakça suikastlar, halkımızın iradesini ve kararlılığını kırmayı başaramayacak, cesur direnişimizi engelleyemeyecek” denildi. Gazze’deki hükümetin Medya Ofisi Genel Müdürü İsmail es-Sevabite, Aruri suikastinin “İsrail’den beklenen bir suç” olduğunu söyledi. Sevabite, “Aruri’nin şehadete ermesini bekliyorduk çünkü ona ve fedakarlıklarına bu yakışır” dedi. Sevabite, “Filistin direnişinin suikastlere rağmen devam edeceğinin ve İsrail işgali tamamen ortadan kalkana kadar asla durmayacağının” altını çizdi. İslami Cihad açıklamasında “Aruri ve arkadaşlarının suikastı cezasız kalmayacak bir suçtur” denildi. Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Kurulu Üyesi Vasıl Ebu Yusuf, suikastın “büyük bir savaş suçu ve devlet terörü” olduğunu söyledi.

LÜBNAN BM’DE ŞİKAYETÇİ

Saldırı sonrası Lübnan alarma geçti. Lübnan Başbakanı Necip Mikati, Lübnan Dışişleri Bakanlığı’na Beyrut’a saldırı düzenleyen İsrail’i Birleşmiş Milletler’e (BM) şikayet etme talimatı verdi. Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamaya göre Mikati, Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib ile İsrail’in el-Aruri’ye yönelik suikast saldırısını görüştü. Mikati’nin Buhabib’e, Beyrut’a saldırı düzenleyen İsrail’i Birleşmiş Milletler’e (BM) şikayet etme talimatı verdiği ifade edildi. Başbakan Mikati’nin, Beyrut saldırısının yanı sıra İsrail’in son dönemlerdeki Lübnan’a yönelik tüm ihlallerinin de dosyaya dahil etmesini istediği kaydedildi. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres de Hamas liderinin öldürülmesinin ardından bölgedeki tüm taraflara azami itidal ve gerginliği azaltma çağrısında bulundu.

Şehit olmak istiyorum

Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri, 19 Ağustos 1966’da Ramallah’ta doğdu. İzzeddin el-Kassam Tugaylarının kurulmasına katkıda bulunan el-Aruri, 15 yıl İsrail hapishanelerinde kaldıktan sonra sınır dışı edildi ve Lübnan’da yaşamaya başladı. El-Aruri, Hamas’ın İsrail ile 11 Ekim 2011’de yaptığı, bir İsrail askeri karşılığında bin 27 Filistinli esirin serbest bırakılması anlaşmasının müzakerecileri arasında yer alıyordu. El-Aruri, bir röportajda şunları söylemişti:

Halkımız direniyor, bedel ödüyor, şehit oluyor. Biz direnişin bir parçasıyız, bu bedelin de bir parçası olabiliriz. Hamas ve Filistinli direnişçiler, bütün seviyelerden şehitler verdiler. Hamas’ın bütün kurucu lider kadrosu şehit olmuştur. Şehadet bize uzak bir olay değildir. Bu yola girdiğimiz anda şehadete hazırız demektir. Bu da ödediğimiz bedelin bir parçasıdır. Bunlar yolumu değiştirmeyecek, ecel ve ömür yüce Allah’ın elinde. Kimse ne öne alabilir, ne erteleyebilir. Ben bu yaşa geleceğimi bile hayal etmezdim.

ABD ve İsrail yıllardır peşindeydi

Hamas’ın önemli isimlerinden Salih el-Aruri, uzun yıllardır hem İsrail istihbaratının hem de ABD’nin peşinde olduğu bir isimdi. El-Aruri, bu sebeple sık sık ülke değiştirdi. Son olarak ABD geçen yıl Aruri’yi 5 milyon dolar para ödülüyle arıyordu.

Batı Şeria ayakta

Salih el-Aruri’ye yönelik suikast sonrası Batı Şeria’nın pek çok yerinde gösteri düzenlendi. Başta el-Aruri’nin doğduğu Ramallah’ın el-Arura beldesi olmak üzere Filistinliler meydanlara döküldü.







