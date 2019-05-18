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Hamile karısını bıçaklayan adam yakalandı - Kahvaltıya diyerek ormana götürüp bıçakladı

Hamile eşini öldürmüştü: Kıskıvrak yakalandı

İzmir’de 4 aylık hamile eşini kahvaltıya götürme bahanesiyle evden çıkaran ve ormanlık alanda 7 yerinden bıçaklayan cani koca polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Öte yandan bıçaklanan kadının ve karnındaki bebeğin sağlık durumuyla ilgili de açıklama yapıldı.

Haber Merkezi IHA
Eşini bıçaklayan adam ve mağdur kadın.
Eşini bıçaklayan adam ve mağdur kadın.

Olay, Perşembe günü öğlen saatlerinde Balçova ilçesinde meydana geldi.

Cavit A. (25) kendisinden boşanmak isteyen 4 aylık hamile eşi S.A.’yı ‘Seni kahvaltıya götüreceğim’ bahanesiyle Yeşilyurt’ta bulunan ikametlerinden çıkardı.

Cavit A. ve S.A., otomobile binerken, sürücü koltuğundaki Cavit A., otomobili Balçova yakınlarında ormanlık bir alanda durdurdu. S.A.’ya saldırmaya başlayan Cavit A., ardından yanında getirdiği bıçak ile talihsiz kadını 7 yerinden bıçakladı.

Hamile eşini 7 yerinden bıçaklayan cani koca yakalandı
OYNAT 00:30
Hamile eşini 7 yerinden bıçaklayan cani koca yakalandı
İzmir'de 4 aylık hamile eşini kahvaltıya götürme bahanesiyle evden çıkaran ve ormanlık alanda 7 yerinden bıçaklayan cani koca polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Annenin ve bebeğin durumu iyi

Eşini bıçakladıktan sonra ormanlık alanda bırakan Cavit A. otomobil ile olay yerinden kaçtı. S.A.’nın yardım çığlıklarını duyan çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Talihsiz kadın sağlık ekipleri tarafından Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan S.A.’nın hayati tehlikesi bulunmadığı belirlenirken, hamile kadının karnındaki 4 aylık erkek bebeğin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Saklandığı kamyonun altında kıskıvrak yakalandı

Öte yandan, polis ekipleri hamile eşini bıçaklayarak olay yerinden kaçan cani kocayı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Başlatılan çalışma kapsamında dün akşam saatlerinde Cavit A.’nın Yeşilyurt semtindeki ikametinde bulunduğu belirlendi. Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş ekipleri tarafında ikamete operasyon düzenledi.

Polis ekiplerinin geldiği gören ve evinden çıkarak sokakta bulunan bir kamyonun altına saklanan Cavit A. polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan Cavit A., sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

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Cavit A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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