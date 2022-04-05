Hangi il kaç milletvekili çıkaracak? 600 milletvekilinin dağılımını belirleyen YSK kararı Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında YSK Başkanlığı tarafından yayımlanan kararda, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) görev yapacak 600 milletvekilinin illere göre dağılımı belirlendi. Kararda, seçimde hangi ilden kaç milletvekili çıkarılacağı ve illerin kaç seçim bölgesinden oluşacağı aktarıldı.

3 İLDE AZALDI 3 İLDE ARTTI

Vekil sayısı 3 ilde azaldı, 3 ilde de arttı. Yapılan düzenlemeye göre, Denizli`nin milletvekili sayısı 8`den 7`ye, Eskişehir`in milletvekili sayısı ise 7`den 6`ya indirildi. Muş`u temsil edecek vekil sayısı da 4`ten 3`e düştü.

Antalya`yı temsil edecek milletvekili sayısı 16`dan 17`ye yükselirken Tekirdağ`da ise 7`den 8`e çıktı. Parlamentoda 1 milletvekili ile temsil edilen Bayburt`un milletvekili sayısı da 2`ye yükseldi.

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İSTANBUL VE ANKARA 3 SEÇİM BÖLGESİNE EAYRILDI

Dağılımın ve oluşturulan seçim bölgelerinin, Türkiye İstatistik Kurumu'ndan (TÜİK) alınan güncel nüfus verilerine göre yapıldığı belirtildi. Yayımlanan 124 numaralı YKS kararında, 18'den fazla milletvekili çıkaracak olan Ankara ve İstanbul'un 3 seçim bölgesine, İzmir ve Bursa'nın 2 seçim bölgesine ayrıldığı aktarıldı.

98 VEKİLLE İSTANBUL BİRİNCİ SIRADA

Diğer illerin ise 18'den az milletvekili çıkardığı için tek bölge halinde seçime gireceği ifade edildi. Buna göre; Ankara 3 seçim bölgesinden toplam 36, İstanbul 3 seçim bölgesinden toplam 98, İzmir 2 seçim bölgesinden toplam 28 ve Bursa 2 seçim bölgesinden toplam 20 milletvekili çıkararak TBMM'ye gönderecek.

İşte illere göre milletvekili dağılımı şu şekilde:

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