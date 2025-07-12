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Hanutçuluk yaparak turistleri rahatsız eden işletmelere kapatma cezası verildi

Hanutçuluk yaparak turistleri rahatsız eden işletmelere kapatma cezası verildi

18:0812/07/2025, Cumartesi
G: 13/07/2025, Pazar
AA
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Ekiplerin yarımada genelinde uygulamalarını sürdürecekleri belirtildi.
Ekiplerin yarımada genelinde uygulamalarını sürdürecekleri belirtildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde hanutçuluk yaparak turistleri rahatsız ettiği tespit edilen 4 işletmeye, 3 ila 7 gün arasında kapatma cezası verildi. Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve polis ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde işletmeler mühürlendi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde hanutçuluk yapıp turistleri rahatsız ettiği belirlenen 4 işletmeye kapatma cezası verildi.

İlçede Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve polis ekipleri hanutçuluk yaptığı belirtilen işletmelere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Bu kapsamda, ekiplerce yapılan denetimlerde hanutçuluk yaparak turistleri rahatsız eden 4 işletmeye 3 ila 7 gün arasında kapatma cezası verilerek, mühürleme işlemi gerçekleştirdi.


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