Süt şirketlerine 58 milyon lira ceza

Ticaret Bakanlığı, üretici ve tedarikçilerden çiğ süt alan büyük ölçekli 4 şirkete haksız ticari uygulamalarda bulundukları gerekçesiyle 58,3 milyon lira ceza uyguladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Süt sektöründe üretici ve tedarikçilerin haksız ticari uygulamalara maruz kaldığına ve ödeme sürelerinde gecikmeler yaşandığına ilişkin ulaşan muhtelif şikayetler doğrultusunda; özellikle küçük ölçekli süt üretici ve tedarikçilerini korumak amacıyla Ticaret Bakanlığı tarafından denetim faaliyetleri başlatılmıştır” denildi. Açıklamada, yapılan denetimler sonucunda, küçük ölçekli üretici ve tedarikçilerden çiğ süt alımı yapan büyük ölçekli 4 şirkete, haksız ticari uygulamalarda bulundukları gerekçesiyle toplam 58,3 milyon Türk Lirası idari para cezası uygulandığı belirtildi.