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Ticaret Bakanlığı'ndan haksız fiyatlandırma yapan süt şirketlerine rekor ceza: 58 milyonu aşkın ceza kesildi!

Ticaret Bakanlığı'ndan haksız fiyatlandırma yapan süt şirketlerine rekor ceza: 58 milyonu aşkın ceza kesildi!

08:548/07/2025, الثلاثاء
IHA
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Ticaret Bakanlığı, haksız fiyatlandırma yapan süt şirketlerine 58,3 milyon TL ceza uyguladıklarını açıkladı.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 2024 yılında yürürlüğe koyulan düzenlemeler kapsamında, üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler arasındaki ticari ilişkilerde taraflardan birinin ticari faaliyetlerini bozan eylemler "haksız ticari uygulama" olarak tanımlandığını ve yasaklandığı vurgulanarak,"


Süt sektöründe üretici ve tedarikçilerin haksız ticari uygulamalara maruz kaldığına ve ödeme sürelerinde gecikmeler yaşandığına ilişkin ulaşan muhtelif şikayetler doğrultusunda; özellikle küçük ölçekli süt üretici ve tedarikçilerini korumak amacıyla Ticaret Bakanlığı tarafından denetim faaliyetleri başlatılmıştır.


Yapılan denetimler sonucunda, küçük ölçekli üretici ve tedarikçilerden çiğ süt alımı yapan büyük ölçekli 4 şirkete, haksız ticari uygulamalarda bulundukları gerekçesiyle toplam 58,3 milyon Türk lirası idari para cezası uygulanmıştır.


Ticaret Bakanlığı, tarım ve gıda üreticilerinin ticari faaliyetlerini olumsuz etkileyecek her türlü haksız ticari uygulamanın ve ödeme sürelerindeki gecikmelerin önlenmesine yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir" denildi.



#ticaret bakanlığı
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