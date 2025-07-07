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Ticaret Bakanlığı duyurdu: Evinizde varsa dikkat! Ürün geri çağrıldı

Ticaret Bakanlığı duyurdu: Evinizde varsa dikkat! Ürün geri çağrıldı

13:307/07/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Bakanlık, piyasada satışı bulunan bir ürünün geri çağrıldığını duyurdu.
Bakanlık, piyasada satışı bulunan bir ürünün geri çağrıldığını duyurdu.

Ticaret Bakanlığı, güvensizliği tespit edilen ürünleri düzenli olarak Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) aracılığıyla duyurmaya devam ediyor. Bakanlık, piyasada satışı bulunan bir ürünün daha geri çağrıldığını duyurdu.

Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden yaptığı duyuruda, "Cocomelon" marka oyuncak bebeklerin, 'dolgu liflerinin dışarı çıkması' nedeniyle gönüllü geri çağırma kararı alındığı bildirildi.



#Ticaret Bakanlığı
#Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi
#GÜBİS
#Cocomelon
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