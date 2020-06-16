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Gündem Harekatın 5 mesajı Pençe Kartal Operasyonu Türkiye için ne anlama geliyor?
POLİTİKA

Pençe Kartal Operasyonu Türkiye için ne anlama geliyor?

Harekatın 5 mesajı: Pençe Kartal Operasyonu Türkiye için ne anlama geliyor?

Yurt içindeki terörle mücadele faaliyetlerinin yanı sıra Irak kuzeyinden Suriye kuzeyine, Libya’dan Doğu Akdeniz’e geniş bir alanda operasyonel olarak varlık gösteren Türk Silahlı Kuvvetleri, Pençe-Kartal Harekatıyla tüm sahalara mesaj verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

Harekatın mesajları şöyle:

1- Irak kuzeyindeki yerel güçlere, “son günlerde PKK terör örgütü ile Sincar’dan Karacak’a ve Kandil’e kadar artan münasebetler ve terör örgütleriyle yapılan iş birliklerine karşı, nerede olursa olsun terörle mücadele” kararlılığı teyit edilmiş oldu.

2-Irak’ın yeni başbakanı ve hükümetine, “Irak, terör örgütünü temizlemezse Türkiye’nin operasyonlarının derinliğe bakılmaksızın süreceği” mesajı verildi.

3-İran’a, “PKK uzantısı PJAK’ın Türkiye’ye yönelik saldırıları engellenmediği taktirde operasyonların artan genişliğinin bu bölgelere de uzanabileceği” hatırlatılmış oldu.

4-Suriye’de bulunan terör örgütü PKK’yı destekleyen ve Irak’taki terörist sistemi Suriye’ye taşıma faaliyetlerini sürdüren ABD ve Rusya başta olmak üzere PKK destekçilerine, “Suriye’de de terörün barındırılmayacağı” mesajı net olarak verilmiş oldu.

5-Pençe-Kartal Harekatı, tüm dünya kamuoyuna, Türkiye’nin terörle mücadele kararlılığı ve silahlı kuvvetlerin gücünün pekiştirildiği başarılı bir harekat oldu. PKK’lı teröristleri barındıran hatta Libya’da Hafter’i destekleyen ülkelere karşı net mesaj olarak değerlendirildi.

Merkezden komuta

  • Operasyonu Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi’nden sevk ve idare etti. Harekatın başarıyla tamamlanmasının ardından Akar, üslerine dönüş yolunda olan pilotlara telsizden seslendi. Pilotları başarıyla tamamladıkları görevlerinden dolayı tebrik eden Akar, şunları söyledi: “Pençe-Kartal Operasyonumuz, sizlerin fedakarlığı ve kahramanlığıyla başarıyla tamamlandı. Terör yuvaları yerle bir edildi. Ülkemizi, milletimizi, karakollarımızı, üs bölgelerimizi taciz eden, buralara saldırı planlayan terör yuvaları teröristlerin başlarına yıkıldı. Bundan dolayı hepinizi kutluyoruz. Sizlerle gurur duyuyoruz. Bugüne kadar yaptıklarınızdan dolayı sizi, şahsım, Genelkurmay Başkanımız ve Kuvvet Komutanlarımız adına kutluyorum. Vatan size minnettar.” Pilotlar da Bakan Akar’ın sözlerinin ardından telsizden “Hava Kuvvetlerinin vurucu gücü olan bizler her zaman göreve hazırız” ifadelerini kullandı.

O an: PKK'nın kabus gecesinin yöneltiği karargahtan sıcak kareler
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O an: PKK'nın kabus gecesinin yöneltiği karargahtan sıcak kareler
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi, Irak'ın kuzeyinde teröristlere ait hedeflere düzenlenen Pençe-Kartal Operasyonu'nu Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi'nden sevk ve idare ediyor.

Pençe-Kartal operasyonuna ait ilk görüntüler
OYNAT 01:35
Pençe-Kartal operasyonuna ait ilk görüntüler
Gece yarısı PKK'lı teröristlere yönelik başlatılan 'Pençe-Kartal Operasyonu'na ait ilk görüntüler Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından paylaşıldı.


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