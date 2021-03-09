Gündem Samsunda korkutan tablo Haritadaki kırmızı alanlar bir haftada pik yaptı
SAMSUN

Haritadaki kırmızı alanlar bir haftada pik yaptı - Samsun haberleri

Samsun'da korkutan tablo: Haritadaki kırmızı alanlar bir haftada pik yaptı

Samsun'da "Hayat Eve Sığar (HES)" uygulaması koronavirüs yoğunluk haritasındaki bir haftalık değişime bakıldığında artış gösteren kırmızı alanlar tehlikeyi gözler önüne serdi.

Haber Merkezi İHA
2 Mart tarihinde ise haritadaki yüksek risk alanlarının bütün şehir merkezini etkisi altına aldığı gözle görülür hale geldi.
2 Mart tarihinde ise haritadaki yüksek risk alanlarının bütün şehir merkezini etkisi altına aldığı gözle görülür hale geldi.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı normalleşme haritasında Samsun çok yüksek riskli iller arasında yer alıyor. 19 Şubat tarihinde haritadaki kırmızı alanların artış gösterdiği görülebiliyordu. 2 Mart tarihinde ise haritadaki yüksek risk alanlarının bütün şehir merkezini etkisi altına aldığı gözle görülür hale geldi.

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Ancak bir haftalık değişime bakıldığında haritadaki bir anlık artış tehlikenin ne düzeyde olduğunu gösteriyor. 9 Mart tarihinde haritadaki kırmızı alanların pik yapması dikkat çekiyor.

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Normalleşmeye en uzak il olan Samsun’da risk haritasının bir haftada artış göstermesi tedbirlerin önemini bir kez daha vurguladı.

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