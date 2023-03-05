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Hasarlı binalardan hırsızlık yapan dört kişi yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde enkaz ve hasarlı binalardan hırsızlık yaptığı belirlenen 4 şüpheli yakalandı.

19:59 . 5/03/2023 Sunday
DHA
Hasarlı binalardan hırsızlık yapan dört kişi yakalandı.

Hasarlı binalardan hırsızlık yapan dört kişi yakalandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay’ın İskenderun ilçesinde çok sayıda bina yıkılırken, ağır hasarlı binalar da boşaltıldı.


Vatandaşların kentten ayrılmasını fırsat bilenler de bu binalardan yağma ve hırsızlık yaptı.

Dört kişi gözaltına alındı


İskenderun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık ve yağma olaylarına karşı çalışma başlattı. Polis, bu kapsamda eşkallerini belirlediği 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.


#Hatay
#Deprem
#Hırsızlık
15 minutes ago
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Hasarlı binalardan hırsızlık yapan dört kişi yakalandı
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