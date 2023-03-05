Hasarlı binalardan hırsızlık yapan dört kişi yakalandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay’ın İskenderun ilçesinde çok sayıda bina yıkılırken, ağır hasarlı binalar da boşaltıldı.

Vatandaşların kentten ayrılmasını fırsat bilenler de bu binalardan yağma ve hırsızlık yaptı.