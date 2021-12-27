Haşema giyen kardeşleri havuzdan çıkaran yöneticiye 10 ay hapis cezası

Mersin'de 9 ile 13 yaşındaki iki kız kardeşi haşema ile girdikleri sitenin havuzundan 'Yasak' olduğu gerekçesiyle çıkartan ve 'Hijyen' savunmasında bulunan yöneticiye 'İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçundan 10 ay hapis cezası verildi.



Erdemli'de ikamet eden Hülya B., iki sene önce kızları Berra B. (13) ile Azra B.'yi (9), oturdukları sitenin ortak havuzuna yolladı. İki kardeş yüzerken iddiaya göre sitenin yönetim kurulu başkanı Belgüzar Ö., kızları yönetim kurulu kararıyla haşemayla girmenin yasak olduğu gerekçesiyle havuzdan çıkardı. Bunun üzerine anne Hülya B., avukatı Yusuf Türe aracılığıyla Belgüzar Ö. ile site yöneticileri Ceyhun Ç., Hüseyin S. ve Tayfur S.'den şikayetçi oldu. Cumhuriyet Başsavcılığı da 4 şüpheli hakkında 'Nefret ve ayrımcılık' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Erdemli Adliyesi 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 10'uncu duruşmasında savcılık makamı mütalaa verdi. Mütalaada sanıkların 'inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçundan cezalandırılmaları talep edildi.

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'HİJYEN' AÇISINDAN YASAKLANMIŞ



Mütalaaya karşı savunma yapan sanık Belgüzar Ö., suçlamaları kabul etmedi. Belgüzar Ö., "Sitede daha önce yönetim kurulu tarafından alınmış olan karar ne ise bunu Hülya B.'ye bildirdim. Başkaca herhangi bir eylemde bulunmadım. Yönetim kurulunun almış olduğu karar nedeniyle bu şekilde hareket ettim. Yönetim kurulu sitede bulunan havuza haşema olarak bilinen kıyafet ile girişi yasaklamıştı. Hijyen kuralları bakımından bu yasak getirilmiştir. Ben olay gününde sadece bu durumu bildirdim, suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatime karar verilsin" dedi.



10 AY CEZA ALDI



Mahkeme, Belgüzar Ö.'ye 'İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçundan bir yıl hapis cezasına çarptırdı. Bu cezayı daha sonra 10 aya indiren mahkeme, ardından hükmün açıklanmasını geri bırakılmasına ve sanığın 5 yıl süre ile denetime tabi tutulmasına hükmetti. Site yöneticileri Ceyhun Ç., Hüseyin S. ve Tayfun S.'nin ise olayda herhangi bir kasıtlarının olmadığını belirterek beraatlarına karar verdi.

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