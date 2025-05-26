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Hastane bahçesinde jipin çarptığı kadın öldü

Hastane bahçesinde jipin çarptığı kadın öldü

16:4526/05/2025, Pazartesi
DHA
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Sürücü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sürücü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır'da sürücüsünün manevra yapmak isterken kontrolünü yitirdiği jip, hastane bahçesinde dinlenme alanındakilerin arasına daldı. Kazada, Aygün Batmaz (45) hayatını kaybetti.

Kaza, öğleden sonra Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bahçesinde meydana geldi. M.E.'nin (52) manevra yapmak isterken kontrolünü yitirdiği 21 AGD 230 plakalı jip, hastane bahçesindeki dinlenme alanında bulunanların arasına daldı. Kazada Aygün Batmaz yaralandı. Batmaz'a ilk müdahale hastane personeli tarafından yapıldı. Aynı hastanede tedaviye alınan Batmaz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Aygün Batmaz'ın cenazesi otopsi için hastane morguna götürüldü.








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