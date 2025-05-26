Hastane bahçesinde jipin çarptığı kadın öldü

Kaza, öğleden sonra Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bahçesinde meydana geldi. M.E.'nin (52) manevra yapmak isterken kontrolünü yitirdiği 21 AGD 230 plakalı jip, hastane bahçesindeki dinlenme alanında bulunanların arasına daldı. Kazada Aygün Batmaz yaralandı. Batmaz'a ilk müdahale hastane personeli tarafından yapıldı. Aynı hastanede tedaviye alınan Batmaz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Aygün Batmaz'ın cenazesi otopsi için hastane morguna götürüldü.