Gündem Hatayda nar ekşisi şişelerinde balonlar halinde bulundu
HATAY

Hatay'da nar ekşisi şişelerinde balonlar halinde bulundu

Hatay’ın İskenderun ilçesinde Limak limanında bulunan konteynerlerin içerisinde nar ekşisi şişelerine gizlenmiş vaziyette uyuşturucu ele geçirildi.

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Haber Merkezi İHA
Hatay İskenderunda nar ekşisi şişelerinde balonlar halinde bulundu - Hatay haberleri
Nar ekşisi şişeleri içerisinde balonlar halinde yerleştirilmiş 200 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

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İskenderun Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, Mersin Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İskenderun İstihbarat Büro Amirliği görevlileriyle koordineli bir şekilde uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirdi.

İHA

Öncüpınar Sınır kapısından bir tırın üzerinde bulunan İskenderun Limak port limanına bırakılan konteynerda yapılan aramada nar ekşisi şişeleri içerisinde balonlar halinde yerleştirilmiş tahmini 200 adet olan ve toplamda 200 kilogram olan captagon uyuşturucu hap ele geçirildi.

İHA

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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