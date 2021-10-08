Hatay'da nar ekşisi şişelerinde balonlar halinde bulundu

GÜNDEM Kız arkadaşına "morali düzelsin" diye kargoyla uyuşturucu yolladı

GÜNDEM Dokuz ay takiple baronlar gözaltında: Uyuşturucu karteline şok baskın

İskenderun Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, Mersin Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İskenderun İstihbarat Büro Amirliği görevlileriyle koordineli bir şekilde uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirdi.

İHA

Öncüpınar Sınır kapısından bir tırın üzerinde bulunan İskenderun Limak port limanına bırakılan konteynerda yapılan aramada nar ekşisi şişeleri içerisinde balonlar halinde yerleştirilmiş tahmini 200 adet olan ve toplamda 200 kilogram olan captagon uyuşturucu hap ele geçirildi.

İHA

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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GÜNDEM Kız arkadaşına "morali düzelsin" diye kargoyla uyuşturucu yolladı