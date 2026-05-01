Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Hatay
Hatay'da 25 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

00:351/05/2026, Cuma
IHA
Sonraki haber
Şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Hatay’da aranan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, hakkında 25 yıl 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A.’yı Reyhanlı’nda yakaladı. Uyuşturucu madde suçundan aranan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Mahkemece tutuklanan şahıs cezaevine gönderildi.

Hatay’da uyuşturucu madde ticaretinden 25 yıl 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs Reyhanlı ilçesinde yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan hakkında 25 yıl 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A., Reyhanlı ilçesinde yakalandı.

Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.



#Hatay
#Uyuşturucu
#Tutuklama
#Cezaevi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
