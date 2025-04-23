Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Hatay
Hatay'da freni arızalanan kamyon şelale bölgesine düştü: Mesire alanındaki güvenlik görevlisi vefat etti

Hatay'da freni arızalanan kamyon şelale bölgesine düştü: Mesire alanındaki güvenlik görevlisi vefat etti

08:0323/04/2025, Çarşamba
DHA
Sonraki haber
Hızlı gittiği görülen kamyonun ardından toz bulutu bırakarak mesire alanına doğru sürüklendiği görüldü.
Hızlı gittiği görülen kamyonun ardından toz bulutu bırakarak mesire alanına doğru sürüklendiği görüldü.

Hatay'da Harbiye Şelalesi'nin bulunduğu bölgede seyreden bir kamyon arızalanarak mesire alanına düştü. Kamyon sürücüsü yaralanırken piknik alanındaki güvenlik görevlisi Mehmet Çakrak hayatını kaybetti.

Hatay'da freni arızalanan kamyonun Harbiye Şelalesi'nin bulunduğu mesire alanına düştüğü kazaya ait güvenlik kamerası ortaya çıktı. Mesire alanında bulunan güvenlik görevlisi Mehmet Çakrak'ın hayatını kaybettiği, kamyon sürücüsü Hasan Y.'nin de yaralandığı kazaya ait görüntüde oldukça hızlı gittiği görülen kamyonun ardından toz bulutu bırakarak mesire alanına doğru sürüklendiği görüldü.




#hatay
#mesire
#şelale
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Altın fiyatları yükselişini sürdürdü! Gram altın 4.200 TL olunca İslam Memiş 'Dikkat' diyerek açıkladı