Hatay'da freni arızalanan kamyon şelale bölgesine düştü: Mesire alanındaki güvenlik görevlisi vefat etti

Hızlı gittiği görülen kamyonun ardından toz bulutu bırakarak mesire alanına doğru sürüklendiği görüldü.
Hatay'da Harbiye Şelalesi'nin bulunduğu bölgede seyreden bir kamyon arızalanarak mesire alanına düştü. Kamyon sürücüsü yaralanırken piknik alanındaki güvenlik görevlisi Mehmet Çakrak hayatını kaybetti.
Hatay'da freni arızalanan kamyonun Harbiye Şelalesi'nin bulunduğu mesire alanına düştüğü kazaya ait güvenlik kamerası ortaya çıktı. Mesire alanında bulunan güvenlik görevlisi Mehmet Çakrak'ın hayatını kaybettiği, kamyon sürücüsü Hasan Y.'nin de yaralandığı kazaya ait görüntüde oldukça hızlı gittiği görülen kamyonun ardından toz bulutu bırakarak mesire alanına doğru sürüklendiği görüldü.
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