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Ters yönde ilerleyen traktör ile otomobil çarpıştı: Sürücülerden biri alkollü çıktı

Ters yönde ilerleyen traktör ile otomobil çarpıştı: Sürücülerden biri alkollü çıktı

07:5323/04/2025, Çarşamba
IHA
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İki kişinin yaralandığı kazada can kaybı yaşanmadı.
İki kişinin yaralandığı kazada can kaybı yaşanmadı.

Burdur'un Bucak ilçesi Burdur-Antalya karayolu Kızılkaya Kavşağı mevkiinde ters yönde ilerleyen traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Traktör sürücüsünün 2.75 promil alkollü olduğu öğrenildi.

Burdur'un Bucak ilçesi Burdur-Antalya karayolu Kızılkaya Kavşağı yakınlarında meydana gelen kazada Burdur'dan Antalya istikametine seyir halinde olan Murat E. (53) idaresindeki 34 KZ 8062 plakalı Citroen marka otomobil ile Kızılkaya Kavşağı'ndan ters şeride girerek ilerleyen Süleyman D. (56) idaresindeki 34 TB 5343 plakalı traktör çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Murat E. ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Aslıhan E. (49) yaralandı.


TRAKTÖR SÜRÜCÜSÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslar ile Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan alkol ölçümünde 2.75 promil alkollü olduğu tespit edilen traktör sürücüsü Süleyman D. ise jandarma ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza ile ilgili incelemeler sürüyor.





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