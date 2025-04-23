Böyle tiryakilik görülmedi: Şarampole uçan araçtan yaralı kurtarıldı, sedyede sigara yaktı

Hayrete düşüren olay, D140 kara yolu Akbalık mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adapazarı yönünden Kuzuluk istikametine doğru seyir halinde olan M.K. kontrolündeki 34 MID 081 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole uçtu. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine adrese ulaşan ekipler, kazada aralanan M.K. ile E.K.'yi kurtarmak için çalışma başlattı. Araçtan yaralı olarak çıkarılan ve sedye ile ambulansa taşınan kazazedelerden birinin ise sigara yakmaya çalıştığı anlar hayrete düşürdü. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, konu ile ilgili inceleme başlatıldı.