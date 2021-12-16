Hatay'da pes dedirten görüntü: Düğün konvoyu 'oynamak' için yolu trafiğe kapattı, cezayı yedi

Karamollaoğlu’ndan İBB’ye alınan terör örgütü üyelerine ilişkin açıklama: İnanmıyorum

TVNET'te canlı yayınlanan Sert Sorular programında, Taha Hüseyin Karagöz'ün bu haftaki konuğu Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu oldu. 'İBB'de işe alınan PKK'lılar hakkında ne düşünüyorsunuz?' sorusuna Karamollaoğlu, 'Ben kusura bakmasınlar terörle iltisaklı personel alımına itibar etmiyorum. Pasaport verilemez ibaresi koydular bana. Üç gün sonra şartlar değişti, hemen verdiler. İftira ettiklerini kabul ettiler. Ben bakanlığın söylemlerine nasıl güveneceğim. Hemen bu isimler mahkemeye verilmeli' cevabını verdi. Karagöz'ün 'Çoğu hüküm giymiş cezaevinde yatmış çıkmış şahıslar' ifadesi üzerine Karamollaoğlu 'Hüküm giymişse çalışamayacak diye bir şey yok' diye konuştu. İçişleri Bakanlığı'nın pasaport sorunuyla ilgili o dönem yaptığı 'Diplomatik pasaportu başvurusu üzerine üç gün sonra kendisine teslim edildi. Herhangi bir şerh yoktur' açıklaması hakkında ise 'Bunu yapan doğru söylemiyor' karşılığını verdi.



