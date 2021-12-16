Gündem Hatayda pes dedirten görüntü Düğün konvoyu oynamak için yolu trafiğe kapattı, cezayı yedi
HATAY

Hatay'da pes dedirten görüntü: Düğün konvoyu 'oynamak' için yolu trafiğe kapattı, cezayı yedi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde düğün konvoyundaki kişiler, 5 araçla yolu trafiğe kapatıp, arkalarında oluşan araç kuyruğuna rağmen göbek atarak oynadı. Bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedilip, sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü, yolu kapattığı tespit edilen 5 aracın sürücüsüne toplamda 2 bin 600 lira para cezası kesti.

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Haber Merkezi DHA
Hatayda pes dedirten görüntü: Düğün konvoyu oynamak için yolu trafiğe kapattı, cezayı yedi
Trafikte durup göbek atan düğün konvoyuna 2 bin 600 TL ceza kesildi.

Önceki akşam İskenderun-Adana Karayolu üzerindeki battı-çıktı içerisinde bir düğün konvoyundaki kişiler, 5 araçla yolu trafiğe kapatıp, yol ortasında göbek atmaya başladı. Düğün konvoyundaki kişiler, trafikteki diğer araç sürücülerinin korna çalıp, tepki göstermesine rağmen bir süre daha oynadıktan sonra araçlarına binip, uzaklaştı.

Trafiğin kilitlenmesine neden olan olay, bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülenip, sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.

DHA

Sosyal medyadaki görüntüleri ihbar olarak kabul eden İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS) kameralarından konvoydaki 5 aracın plakasını tespit etti. Plakası belirlenen 5 araca toplamda 2 bin 600 lira para cezası kesildiği bildirildi.

Hatay'da düğün konvoyu trafiği kilitleyip göbek attı: Beş araca 2 bin 600 TL para cezası kesildi
OYNAT 00:36
Hatay'da düğün konvoyu trafiği kilitleyip göbek attı: Beş araca 2 bin 600 TL para cezası kesildi
Hatay'ın İskenderun ilçesinde trafikte durup göbek atan düğün konvoyundaki 5 araca 2 bin 600 TL para cezası kesildi. Öte yandan sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, bazı sürücülerin duruma korna çalarak tepki gösterdiği ve gençlerin oyunu bırakıp uzaklaştığı görülüyor.


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