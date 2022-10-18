Gündem Hava araçları orman yangınlarına müdahalede bu sezon 6 bin 828 saat uçtu
ANKARA

Hava araçları orman yangınlarına müdahalede bu sezon 6 bin 828 saat uçtu

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, envanterlerinde bulunan hava araçlarının bu yıl yangın sezonunda toplam 6 bin 828 saat uçuş yaparak, 61 bin 453 sortiyle 18 bin 521 ton su atışı gerçekleştirdiğini bildirdi. Karacabey, bu yıl orman yangınlarında kullanılan hava araçlarına ilişkin bilgi verdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Hava araçları orman yangınlarına müdahalede bu sezon 6 bin 828 saat uçtu
Arşiv.

Kamuoyunda orman yangınlarına müdahalede bir kesimin hava araçlarının, başka bir kesimin de kara araçlarının daha etkili olduğu yönünde değerlendirme yaptığını belirten Karacabey, bu görüşlerin ikisinin de tam anlamıyla doğru olmadığını söyledi.

Karacabey, yangınlarda hava ve kara güçlerinin ayrı ayrı alanlar için gerekli olduğuna işaret ederek, "İkisinin de kendisine göre çok etkili olduğu alanlar vardır ve ikisi de birlikte çalışırsa daha etkili olur. Bunlar birbirini bütünleyen unsurlardır. Hava araçları tepe yapmış bir orman yangınını baskılamak için etkin bir rol üstlenir ancak hava araçlarının aşağı indirdiği yangına karadan müdahale etmezseniz o yangın tekrar alevlenir ve tepeye çıkar." diye konuştu.

Bu yıl orman yangınlarıyla mücadelede kullanılan 20 uçak, 55 su atar helikopter ve 8 İHA'nın kara güçleriyle koordineli çalıştığını vurgulayan Karacabey, şöyle konuştu:

"Hava araçlarımız 2022 yangın sezonu içinde toplam 6 bin 828 saat uçuş yaparak, 61 bin 453 sortiyle 18 bin 521 ton su atışı gerçekleştirdi. Hedef koyduğumuz ortalama 30 dakikalık müdahale süresini konuşlandırdığımız hava araçları ile gerçekleştirdik. Çıkan yangınlara uçaklar ortalama 27,7 dakikada müdahale ederken helikopterler 29,3 dakikada müdahalede bulunmuştur."

"Küçük tanker uçak alımında sona gelindi"

Karacabey, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı vasıtasıyla yapılan kiralık yangın söndürme hava araçlarına ilişkin ihalelerin 2022, 2023 ve 2024 yıllarını kapsadığını ifade ederek, bu yıl oluşan hava gücünü gelecek yıl da aynı şekilde kullanmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Şu an için sayıları artırma kararının bulunmadığını belirten Karacabey, şunları kaydetti:

"Devam eden satın alma projelerimizden TUSAŞ tarafından üretilen T70 Sikorsky modeli bir yangın söndürme helikopterimiz envanterimize girecek. Buna ilave olarak yine projesi devam eden diğer satın alma projemiz Küçük Tanker Uçak Projesi'nde sona yaklaşmış bulunmaktayız. Bir aksilik olmazsa en az 2 adedi ocak ayında Genel Müdürlüğümüze teslim edilecek. 2023 yılı yangın sezonunda kendi pilotlarımızla bu uçakları uçurmayı hedeflemekteyiz. Ayrıca Milli Savunma ve İçişleri bakanlıklarındaki askeri hava araçlarında oluşan rezerv güç kapasitemizde artış planlanmaktadır."

Orman yangınlarına 15 dakikada müdahale
GÜNDEM
Orman yangınlarına 15 dakikada müdahale

Marmaris’te orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor
FOTOĞRAF 16
Title
Edinilen bilgiye göre, Marmaris Yalancıboğaz mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Title
Yapılan ihbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı çok sayıda hava ve kara aracı sevk edildi.
Title
Yangın bölgesinde rüzgarın etkili olduğu öğrenildi.
Title
Gökyüzünü kaplayan dumanlar ilçe merkezinin birçok noktasından görülebiliyor.
Title
Yangına havadan ve karadan müdahale başladı.
Title
Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.
Title
AFAD tarafından yapılan açıklamada yangının şu an yerleşim yerlerini tehdit etmediği belirtildi.
Title
AFAD’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

“Muğla, Marmaris... Bölgede meydana gelen orman yangınına @OGMgovtr koordinasyonunda; 14 uçak, 23 helikopter ile müdahale edilmektedir. Yangın, an itibarıyla yerleşim yerlerini tehdit etmemektedir. Gelişmeleri takip ediyoruz.”

Title
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan orman yangınına ilişkin yapılan açıklamada, \"14 uçak, 35 helikopter, 82 arazöz, 5 dozer ve 472 personel ile havadan ve karadan cansiperane müdahale devam ediyor\" denildi.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Marmaris’te orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor
Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktığı bildirildi. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan orman yangınına ilişkin yapılan açıklamada, "14 uçak, 35 helikopter, 82 arazöz, 5 dozer ve 472 personel ile havadan ve karadan cansiperane müdahale devam ediyor" denildi. Öte yandan AFAD, alevlerin yerleşim yerlerini tehdit etmediğini açıkladı.
Deprem gibi

Deprem gibi

İstanbul'da mahalleli sokağa döküldü.
561 kilometre uzaktaki hedefini vurdu

561 kilometre uzaktaki hedefini vurdu

Yerli Füze 'Tayfun' Rize'de ateşlendi.
İbrahim Kalından Yunanistanın adaları silahlandırmasına tepki: Her türlü sonucu olur karşılıksız kalmaz

​Bakan Soylu: 543 kişi gözaltına alındı.

Kılıçdaroğlu'na ABD ziyareti tepkisi: Kimlerle fiskos yaptın

Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.