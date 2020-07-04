Havai fişek faciası: Sakarya'da yaşanan facianın nedeni belli oldu

Sakarya’nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Hendek Yukarıçalıca mevkisindeki bir havai fişek fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu. Patlama sesi yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki kentin birçok noktasından duyuldu. Patlamanın ardından birçok kişi sokağa çıktı.

OYNAT 02:22 Sakarya'da yaşayan editörümüz patlamayı anlattı: Deprem oluyor sandım Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havaifişek fabrikasında meydana gelen patlama tüm şehirde büyük bir panik ve korkuya neden oldu. yenisafak.com'un Sakarya'da yaşayan gece editörü Murat Akıncı, anında olay yerine giderek hem kendi yaşadıklarını hem de gördüklerini aktardı. Hendek'te yaşayan bir görgü tanığı, patlama esnasında uyuduğunu ve büyük bir korku içinde yatağından fırladığını belirterek 'Evlerimizin camları kırıldı. Dışarı çıktığımda herkes korku içindeydi' dedi. BiP'te paylaş

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85 AMBULANS, 1 UÇAK, 2 HELİKOPTER

Olayda 4 kişi hayatını kaybetti, 114 kişi de yaralandı.

Bölgeye, çok sayıda sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Patlama sonrası bölgeye olay yerine 85 ambulans, 2 helikopter ambulans, 11 UMKE ekibi gönderildi. Hava destekli müdahalede yangın kontrol altına alındı. Fabrikada soğutma işlemleri sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Orman Genel Müdürlüğümüze bağlı 1 uçak, 2 helikopter ve 15 arazöz araç takviyesinde bulunarak, bölgeye gönderdik. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum” dedi.

4 ÖLÜ, 114 YARALI, 3 İŞÇİ KAYIP

110 ton patlayıcının bulunduğu fabrikadaki yangın, uçak ve helikopterlerin de katıldığı çalışmalarla kontrol altına alındı.

Patlamada 4 kişi hayatını kaybederken, 114 kişi de yaralandı. 3 kişiyle ilgili durum tespiti ve arama çalışmaları devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca patlama ile ilgili son rakamları açıkladı. Koca, “Sakarya Hendek’teki patlamada yaralanan ve tedavisi devam eden hastalarımızı Hendek Devlet Hastanemizde ziyaret ettik. Hastaneye kaldırılan 114 kişiden 92’si taburcu oldu, 22’sinin tedavisi sürüyor” dedi.

OYNAT 00:40 Hendek'te havai fişek fabrikasının yakınından kaydedilen görüntüler ortaya çıktı Sakarya Hendek'te bulunan bir havai fişek fabrikasında çıkan yangının ardından patlama meydana geldi. Olay yerine yakın bir noktadan çekilen görüntülerde patlamaların devam ettiği görülürken fabrikaya çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevkedildi. Kentin genelinde duyulan patlamada gökyüzünü siyah dumanlar kaplarken, patlamanın saat 11:15 civarlarında gerçekleştiği belirtiliyor. BiP'te paylaş

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12 SAATLİK MASKE UYARISI

Havai fişekte çeşitli gazların bulunduğunu hatırlatan Bakan Koca, “Özellikle tansiyon, solunum sıkıntısı ve benzeri hastalar için riskli. Özellikle yakın bölgede ilk 12 saat önemli. Maskeli olunması, dışarı çıkılmaması, kapı ve pencerelerin dikkatli açılmasını öneriyoruz” dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Süleyman Soylu ise soğutma çalışmalarının ardından patlamanın neden meydana geldiğinin araştırılacağını söyledi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da, “Gerek sosyal yardımlar gerekse sosyal hizmetlerle ailelerimizin yanındayız” diye konuştu.

110 TON PATLAYICI VARDI

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım ise, havai fişek fabrikasındaki patlamayla ilgili “Burası bir havai fişek fabrikası. Türkiye’de deposu en büyük olan fabrika. 110 ton civarında patlayıcı havai fişek olduğunu değerlendiriyoruz” diye konuştu.

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OYNAT 00:43 Sakarya'da havai fişek fabrikasında büyük patlama Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama nedeniyle bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Patlama sesi yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki kentin birçok noktasından duyuldu. Patlamanın ardından birçok kişi kendisini sokağa attı. BiP'te paylaş

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PATLAMA NASIL OLDU?

Fabrikadaki patlamada yaralı olarak kurtulan bir işçi Yeni Şafak’a patlamanın nasıl olmuş olabileceğini anlattı: Üretim esnasında bazen kağıt ve torpil kısmında sıkışmalar meydana geliyor. Burada sıcak makina içerisinde torpiller jelatinle kaplanıyor. Oradaki kağıt ve torpiller sıcağın etkisiyle tutuşmuş ve bu nedenle bu korkunç olay yaşanmış olabilir.

FOTOĞRAF 12 Hendek'te, havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından fabrikanın bulunduğu bölgeden gökyüzüne dumanlar yükseldi. Gökyüzüne doğru çıkan havai fişekler ardı ardına patladı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi yönlendirildi. Patlama sonrası geniş alanda duyulan patlama sesi nedeniyle insanlar sokağa döküldü. Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi Sakarya'nın Hendek ilçesinde, havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Kentin her yerinden duyulan patlamayla birlikte havai fişekler gökyüzünde ardı ardına patladı. Patlamayla birlikte çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

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FINDIK BAHÇELERİNE KAÇTIK

Fabrikada çalışan bir işçi patlama esnasında kayıtların tutulduğu yerin 2 kat altındaki ofiste olduğunu belirterek, “Ne olduğunu anlayamadan fabrikadan çıkarak çevredeki fındık bahçelerine kaçtık. Farikada 32-33 adet depo mevcut. Bunların çoğu patladı. Barut deposu olan ve fabrikaya 50 metre mesafede bulunan barut deposunun patlamaması büyük bir faciayı önledi. Barut deposu olan ve fabrikaya 50 metre mesafede bulunan barut deposunun patlamaması büyük bir faciayı önledi” dedi.

50 km’den duyuldu

Patlama kentin birçok ilçesinde hissedildi, vatandaşlar deprem olduğunu sanarak sokaklara fırladı. Patlamanın şiddeti 50 kilometre uzaklıktaki yerleşim yerlerinde bile hissedildi. AFAD, 3 sarsıntının kaydedildiğini açıkladı.

Patlama kentin birçok ilçesinde hissedildi, vatandaşlar deprem olduğunu sanarak sokaklara fırladı. Patlamanın şiddeti 50 kilometre uzaklıktaki yerleşim yerlerinde bile hissedildi. AFAD, 3 sarsıntının kaydedildiğini açıkladı.

Fotoğraf:Arşiv

Radyasyon yok

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) Sakarya Hendek’te havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin, “Söz konusu fabrikada herhangi bir radyasyon kaynağı bulunmamaktadır.” açıklaması yapıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından yapılan açıklamada, bugün saat 11.15 sularında Sakarya ili Hendek ilçesinde faaliyet gösteren bir havai fişek fabrikasında patlama meydana geldiği bildirildi. Yapılan açıklamada ayrıca, meydana gelen kazanın endüstriyel bir kaza olduğu ve fabrikada yapılan ölçümlerde herhangi bir radyasyon kaynağının bulunmadığı bildirildi.

İkinci kez yandı!

Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi

Bayrampaşa’da bulunan Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nin dış cephesinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından tamamen söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Bayrampaşa Belediye Başkanı Atilla Aydıner, “İtfaiyenin raporunu bekleyeceğiz ancak elektrik kontağında şase yaparak çıktığı ifadesi tarafıma iletildi” dedi. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nin dış cephesinde, 13 Haziran’da yangın çıkmış ekipler kısa sürede yangını söndürmüştü.

Mart’ta denetlendi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk patlamanın yaşandığı bölgeye geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla bölgedeki çalışmaları inceleyen Soylu, Koca ve Selçuk, daha sonra patlamada yaralanan işçileri hastanede ziyaret etti. Ağır patlama ve hasarın olduğu bölümün depoların bulunduğu bölüm olduğunu belirten Soylu, “İtfaiye gerekli çalışmaları yapacak, daha ziyade bu işin çözümü Sayın Başsavcının ortaya koyacağı soruşturmanın sonucunda belli olacak. Burayla ilgili mart ayında bir denetim gerçekleştirildi patlayıcı bir madde içerdiği sebebiyle. Özellikle patlayıcı, yanıcı maddelerin üretimini yapan yerlerle alakalı denetimler sıklıkla devam etmektedir. Kendi adına bir prosedürü vardır, bu prosedür aksamaksızın devam eder” şeklinde konuştu.

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OYNAT 01:28 Bakan Soylu: Patlamada 7 kaybımız var, 4'ü hayatını kaybetti 3 kişiyi arıyoruz İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sakarya'nın Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, '(Sakarya'daki patlama) 7 kişilik bir kaybımız var, 4'ü vefat. 3'ünü de arama tarama çalışmalarına devam ediyoruz' dedi. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:00 Bakan Koca: Şu ana kadar hastanelerimize 108 kişiyi ulaştırdık, 48 kişiyi taburcu ettik Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sakarya'nın Hendek ilçesinde patlama meydana gelen havai fişek fabrikasının bulunduğu bölgede açıklamada bulundu. Bakan Koca, '(Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlama) şu ana kadar hastanelerimize 108 kişiyi ulaştırdık, 48 kişiyi taburcu ettik. 60 kişinin hastanede tedavisi devam ediyor' dedi. BiP'te paylaş

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Fabrika yerinde yoktu!

Recep Ersoy

Havai fişek fabrikasında yaralanan işçilerden Recep Ersoy, olay sırasında yaşadıklarını anlattı. Patlamada yaralanan ve hastanede tedavi gören işçi, patlama sırasında yemekhanede olduğunu söyledi: “Patlama ilk vurduğu zaman beni 10 metre fırlattı. Ondan sonra kalktım, yanımdaki kadınları tezgahın altına koydum. Şimdi ağlayasım geliyor duyduğum zaman. Ondan sonra camdan dışarı atladım. Dışarı çıktım ama geriden 3-4 sefer daha patladığını duydum. Ondan sonra da zaten ormandan baktığımda fabrika yerinde yoktu. Sadece patlıyordu.”

3. patlama

Sakarya’nın Hendek ilçesindeki Büyük Çoşkunlar Havai Fişek Fabrikası’nda 11 yılda 6 kez patlama ve yangın meydana geldi. Patlamalarda toplamda 3 kişi hayatını kaybetmiş, 43 kişi de yaralanmıştı. Fabrikada ilk patlama 17 Ağustos 2009’da yaşandı. Patlamada 1 işçi yaşamını yitirdi. 29 Eylül 2009’daki patlamada ise 1 işçi vefat etti. 2011 yılında meydana gelen yanfında ise can kaybı yaşanmadı. Üretime ara verilen fabrika kısa bir süre sonra tekrar açıldı. Fabrikada son patlama ise dün yaşandı. Şirketin her patlama sonrası isim değiştirmesi dikkat çekti.

40 metre mesafedeydi

Ersoy, patlama yeri ile arasındaki mesafenin 40 metreden az olduğunu aktararak, patlamanın jelatin veya maytap bölümünde olduğunu düşündüğünü dile getirdi. Sol kolunda kesik ve vücudunun bazı yerlerinde şişlikler bulunduğunu söyleyen Ersoy, taburcu olacağı bilgisini verdi. Patlamada yaralanan Müzeyyen Topaloğlu’nun kızı Burcu Yılmaz da annesinin sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti. Patlamayı Akyazı’daki evlerinden duyduklarını belirten Yılmaz, ilk önce deprem sandıklarını, sonra fabrikanın patladığını öğrendiklerini kaydetti.