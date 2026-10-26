Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
Hayata yeniden tutundular

Hayata yeniden tutundular

Rabia Şenol
04:00, 26/10/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Hayata yeniden tutundular
Menderes Ekinler, Alihan Uğur, Samet Dehman.

Madde bağımlılığıyla mücadele eden Liman Ayık Yaşam Derneği, “İstihdamla hayata dönüş” programıyla bağımlılıktan kurtulanların meslek edinerek topluma kazandırılmasını sağlıyor. Lise yıllarında uyuşturucuya başlayan Samet Dehman klima servisi açarken, 28 yıl bağımlılıkla mücadele eden Menderes Ekinler berberliğe döndü. Alihan Uğur ise derneğin Konya temsilciliğinde danışmanlık yaparak bağımlılıktan kurtulmaya çalışanlara destek oluyor.

Madde bağımlılığıyla mücadeleyi sadece arınma süreciyle sınırlı görmeyip toplumsal entegrasyonu odağına alan çalışmalar, her geçen gün daha fazla hayatın kurtulmasını sağlıyor. Madde bağımlılığıyla mücadele eden Liman Ayık Yaşam Derneği, bağımlılıktan kurtulanlara hayatlarında yeni bir sayfa açma fırsatı sunuyor. Derneğin hayata geçirdiği “İstihdamla hayata dönüş” programı sayesinde onlarca kişi yeniden meslek sahibi olup topluma kazandırıldı. Bir zamanlar bağımlılıkla mücadele eden bu kişiler, bugün kendi ayakları üzerinde durmanın yanı sıra kendileriyle aynı mücadeleyi verenlere de destek oluyor.

KURTULANLARA UMUT OLUYOR

Lise yıllarında arkadaş ortamında uyuşturucu bağımlısı olan 28 yaşındaki Samet Dehman, yıllar sonra uyuşturucudan kurtuldu. Bağımlı olduğu süreçte sokaklarda yaşayan Dehman, “2 yıl ailemden gizli kullandım. Öğrenince Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi’ne (AMATEM) yatırdılar. Oradan kaçtım. Çevremi değiştirmek için Balıkesir’e taşındık. Burada da uyuşturucu çevresi oluşturdum” dedi. O süreçte resmen dibe vurduğunu belirten Dehman, hayatının Liman Ayık Yaşam Derneği ile değiştiğini ifade etti. Dehman, “Önceden yaptığım klima bakım işine başladım. Servis açtım. Yanımda da eski bağımlı 3 kişi çalışıyor” diye konuştu.

BERBERLİĞE DÖNDÜ

28 yıl uyuşturucu kullanan 55 yaşındaki Menderes Ekinler, bağımlılık nedeniyle ailesini ve mesleğini kaybetti. Arkadaşlarının alıştırdığı uyuşturucuyla hayatı kabusa dönen Ekinler, bağımlı olduktan sonra eşinden ayrılıp sokaklarda yaşamaya başladı. O süreçte tanınmayacak hale gelen Ekinler de Liman Ayık Yaşam Derneği ile hayata tutundu. 2023’te bağımlılıktan kurtulan Ekinler, “Aileme kavuştum. Yıllarca ara verdiğim berberlik mesleğine döndüm. Bahçelievler’de bir kuaföre ortak oldum. Şimdi derneğin istihdam programı kapsamında eski bağımlılara berberlik eğitimi veriyorum” ifadelerini kullandı.

VEFA BORCUNU ÖDÜYOR

Konya’da yaşayan 30 yaşındaki Alihan Uğur da 15 sene önce 10 yıl kullandığı uyuşturucudan kurtulanlardan. Önce AMATEM’de tedavi gören Uğur, kendisine verilen ilaçları uyuşturucu maddelerle karıştırıp enjekte edince damar tıkanıklığı yaşadı. Kemik yapısındaki bozulma nedeniyle yürüyemez hale gelen Uğur, intihara bile kalkıştı. Dernekte bağımlılıktan kurtulan ve şimdi Konya temsilciliğinde danışmanlık yapan Uğur, duygularını şöyle dile getirdi: “Yıllar önce intihara kalkıştığım bu yerde bağımlılıktan kurtulmaya çalışanlara destek oluyorum. Bu çalışmalarla, aileme ve beni bu illetten kurtaranlara vefa borcumu ödüyorum.”


İzmir ve Muğla’da uyuşturucu operasyonu: Yedi tutuklama
Gündem
İzmir ve Muğla’da uyuşturucu operasyonu: Yedi tutuklama
İzmir’de 43 bin 730 uyuşturucu hap ele geçirildi
Gündem
İzmir’de 43 bin 730 uyuşturucu hap ele geçirildi
İstanbul Havalimanı'nda 25 kilogram esrar ele geçirildi: İki kişi gözaltına alındı
Gündem
İstanbul Havalimanı'nda 25 kilogram esrar ele geçirildi: İki kişi gözaltına alındı

Başlıklar :uyuşturucumadde bağımlılığıtoplum
Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotivTarım ve GıdaGayrimenkul & KonutPiyasalar ve YatırımMaaş & Sosyal Güvenlikİş Dünyası ve Girişim
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026