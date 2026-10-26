Hayata yeniden tutundular

Madde bağımlılığıyla mücadeleyi sadece arınma süreciyle sınırlı görmeyip toplumsal entegrasyonu odağına alan çalışmalar, her geçen gün daha fazla hayatın kurtulmasını sağlıyor. Madde bağımlılığıyla mücadele eden Liman Ayık Yaşam Derneği, bağımlılıktan kurtulanlara hayatlarında yeni bir sayfa açma fırsatı sunuyor. Derneğin hayata geçirdiği “İstihdamla hayata dönüş” programı sayesinde onlarca kişi yeniden meslek sahibi olup topluma kazandırıldı. Bir zamanlar bağımlılıkla mücadele eden bu kişiler, bugün kendi ayakları üzerinde durmanın yanı sıra kendileriyle aynı mücadeleyi verenlere de destek oluyor.

KURTULANLARA UMUT OLUYOR

Lise yıllarında arkadaş ortamında uyuşturucu bağımlısı olan 28 yaşındaki Samet Dehman, yıllar sonra uyuşturucudan kurtuldu. Bağımlı olduğu süreçte sokaklarda yaşayan Dehman, “2 yıl ailemden gizli kullandım. Öğrenince Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi’ne (AMATEM) yatırdılar. Oradan kaçtım. Çevremi değiştirmek için Balıkesir’e taşındık. Burada da uyuşturucu çevresi oluşturdum” dedi. O süreçte resmen dibe vurduğunu belirten Dehman, hayatının Liman Ayık Yaşam Derneği ile değiştiğini ifade etti. Dehman, “Önceden yaptığım klima bakım işine başladım. Servis açtım. Yanımda da eski bağımlı 3 kişi çalışıyor” diye konuştu.

BERBERLİĞE DÖNDÜ

28 yıl uyuşturucu kullanan 55 yaşındaki Menderes Ekinler, bağımlılık nedeniyle ailesini ve mesleğini kaybetti. Arkadaşlarının alıştırdığı uyuşturucuyla hayatı kabusa dönen Ekinler, bağımlı olduktan sonra eşinden ayrılıp sokaklarda yaşamaya başladı. O süreçte tanınmayacak hale gelen Ekinler de Liman Ayık Yaşam Derneği ile hayata tutundu. 2023’te bağımlılıktan kurtulan Ekinler, “Aileme kavuştum. Yıllarca ara verdiğim berberlik mesleğine döndüm. Bahçelievler’de bir kuaföre ortak oldum. Şimdi derneğin istihdam programı kapsamında eski bağımlılara berberlik eğitimi veriyorum” ifadelerini kullandı.

VEFA BORCUNU ÖDÜYOR

Konya’da yaşayan 30 yaşındaki Alihan Uğur da 15 sene önce 10 yıl kullandığı uyuşturucudan kurtulanlardan. Önce AMATEM’de tedavi gören Uğur, kendisine verilen ilaçları uyuşturucu maddelerle karıştırıp enjekte edince damar tıkanıklığı yaşadı. Kemik yapısındaki bozulma nedeniyle yürüyemez hale gelen Uğur, intihara bile kalkıştı. Dernekte bağımlılıktan kurtulan ve şimdi Konya temsilciliğinde danışmanlık yapan Uğur, duygularını şöyle dile getirdi: “Yıllar önce intihara kalkıştığım bu yerde bağımlılıktan kurtulmaya çalışanlara destek oluyorum. Bu çalışmalarla, aileme ve beni bu illetten kurtaranlara vefa borcumu ödüyorum.”

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