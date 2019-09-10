HDP önünde evlat nöbeti: Aile sayısı 20'ye yükseldi

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakırlı annelerin, 3 Eylül'de HDP İl Başkanlığı önünde başlattıkları oturma eylemi devam ediyor.

20 aile oldu

Çocukları dağa kaçırılan Salih Aylu, 20 yaşındaki oğlu Mehmet için eyleme katıldı. Eyleme katılan aile sayısı 20'ye yükseldi.

Oğlumu Lice'ye götürdüler

Baba Süleyman Aydın, oğlu Özkan’ın 4 yıl önce 15 yaşındayken dağa kaçırıldığını söyledi. Aydın, akşam eve gelmemesi üzerine yaptıkları araştırmada oğlunun terör örgütü mensuplarınca dağa kaçırıldığını öğrendiklerini, durumu polise bildirdiklerini belirtti. Lice'ye kaçırılmış olabileceği yönünde duyum aldığını anlatan Aydın, "Lice'ye gittim. Örgüt mensupları, 'Evet oğlun burada' dediler. 'Oğlumu verin' dedim. Teröristlerin oğlumun başka bir yere gönderildiğini söyleyerek, zorluk çıkarması üzerine oradan ayrıldım" dedi.

HDP binası önünde eyleme katılan aileler beklemeye devam ediyor.

Çocuğumu istiyorum

İstanbul'dan gelen anne Saliha Edizer, oğlu Yakup'un Kağıthane HDP İlçe Başkanlığı aracılığıyla kandırılarak dağa kaçırıldığını iddia etti. Edizer, oğlunun 9 Haziran 2015'te 14 yaşındayken kaçırıldığını aktararak, şu şekilde açıklamada bulundu:

"İstanbul'dan gitti. Lise 2. sınıf öğrencisiydi. Evden çıkmayan bir çocuk birden bire kayboldu. Arkadaşlarını aradık, sorduk dediler ki; Kağıthane ilçeye gönderiyorlarmış. Arkadaşı, 'Sen Kağıthane ilçeye git ben geliyorum' diyormuş. Kağıthane HDP İlçe Başkanlığı imiş. Çocuğumu istiyorum."

Bakan Selçuk, evlat nöbeti tutan ailelere destek verdi.

Bütün annelerin yüreğinin yandığına işaret eden Saliha Edizer, şöyle konuştu:

“Benim de aynı şekilde yanıyor. Gece, gündüz ağlıyorum. İsterim ki; çocuğum şimdi yanımda olsun. Bana ihtiyacı var o çocuğun. Çocuğu kaçırdılar, götürdüler. Gittiği zaman 14 yaşını bitirmişti. Şimdi 19 yaşına girdi. Hiç haber alamadım. Sadece bir tanıdık, örgüte yakın bir televizyon kanalında görmüş ve o kısmı çekmiş. Bana verdiler, oradan gördük. O olduğunu bildik. Kıyafetler giydirmişler, tıraş etmişler. Lise öğrencisini farklı bir şekil yapmışlar. İstiyorum çocuğum burada olsun. Çocuğumu HDP götürdü, başka kimse götürmedi. Bütün anneler gibi benim de yüreğim acıyor. Oturma eylemi yapacağız, çocuğumuz getirilinceye kadar.”

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Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, eyleme yeni katılan Mevlüde Üçdağ’ı sarılarak yaşadığı üzüntüyü paylaştı.

Selçuk'a sarıldı

Mevlüde Üçdağ ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’ın aileleri ziyareti sırasında eyleme katıldı. Selçuk’a sarılıp ağlayan Dağ, oğlunun bulunmasını istedi. Bu sırada Bakan Selçuk’un da duygulandığı görüldü.

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