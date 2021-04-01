HDP ‘PKK ile aranıza sınır koyun’ diyen Alman Bakana tepkili

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Halkların Demokratik Partisinin (HDP) kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi’nde (AYM) dava açmıştı.

Bu gelişmeye ilişkin Almanya’dan yapılan açıklamada, HDP’den PKK ile arasına sınır koyması istenmişti.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, “HDP'den de AB'nin terör örgütleri listesinde yer alan PKK ile arasına belirgin bir sınır koymasını bekliyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

HDP, Almanya'nın, AYM'de kapatma davası açılması için başvuru yapılmasına ilişkin açıklamasındaki bazı ifadelerine "HDP’yi kriminalize eden söylemleri reddediyoruz" sözleriyle tepki gösterdi.

DÜNYA Almanya: HDP PKK ile arasına mesafe koymalı

GÜNDEM HDP'ye kapatma iddianamesinin detayları