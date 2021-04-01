Gündem HDP PKK ile aranıza sınır koyun diyen Alman Bakana tepkili
POLİTİKA

HDP ‘PKK ile aranıza sınır koyun’ diyen Alman Bakana tepkili

HDP’nin kapatılması istemiyle açılan davaya ilişkin Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, “HDP'den PKK ile arasına belirgin bir sınır koymasını bekliyoruz” açıklamasında bulunmuştu. HDP, Alman bakana kendilerini kriminalize ettiği eleştirisinde bulunarak tepki gösterdi.

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HDP ‘PKK ile aranıza sınır koyun’ diyen Alman Bakana tepkili
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Halkların Demokratik Partisinin (HDP) kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi’nde (AYM) dava açmıştı.

Bu gelişmeye ilişkin Almanya’dan yapılan açıklamada, HDP’den PKK ile arasına sınır koyması istenmişti.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, “HDP'den de AB'nin terör örgütleri listesinde yer alan PKK ile arasına belirgin bir sınır koymasını bekliyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

HDP, Almanya'nın, AYM'de kapatma davası açılması için başvuru yapılmasına ilişkin açıklamasındaki bazı ifadelerine "HDP’yi kriminalize eden söylemleri reddediyoruz" sözleriyle tepki gösterdi.

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HDP ‘PKK ile aranıza sınır koyun’ diyen Alman Bakana tepkili
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HDP ‘PKK ile aranıza sınır koyun’ diyen Alman Bakana tepkili

HDP’nin kapatılması istemiyle açılan davaya ilişkin Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, “HDP'den PKK ile arasına belirgin bir sınır koymasını bekliyoruz” açıklamasında bulunmuştu. HDP, Alman bakana kendilerini kriminalize ettiği eleştirisinde bulunarak tepki gösterdi.
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