|
Reklam
Reklam
Gündem

HDP terör örgütü PKK'nın Altılı Masa'ya ileri sürdüğü şartları duyurdu: TSK mensupları yargılanacak

Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki günlerde HDP ile görüşmesi beklenirken HDP'den peş peşe açıklamalar geliyor. HDP Gençlik Teşkilatı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'nın Altılı Masa'ya ileri sürdüğü şartlar sıralandı. Yapılan paylaşımda "Terörle mücadele eden TSK mensupları yargılanacak. İlkokuldan itibaren anadil konulacak. Doğu ve Güneydoğu'ya özerklik verilecek. Teröre bulaşan belediyelerdeki kayyumlar geri alınacak." ifadelerine yer verildi.

16:13 . 17/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
HDP Gençlik Teşkilatı, Altılı Masa'ya sunacakları şartları açıkladı.

HDP Gençlik Teşkilatı, Altılı Masa'ya sunacakları şartları açıkladı.

Adaylığını duyurmasının ardından HDP'den tebrik mesajları alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önümüzdeki günlerde HDP ile bir araya gelecek. Kılıçdaroğlu'nun beklenen görüşmesinin öncesinde HDP'den peş peşe mesajlar gelmeye başladı.

HDP Altılı Masa'ya şartlarını sunmaya başladı

Önceki gün bir televizyon yayınına katılan HDP'li Ali Kenanoğlu yaptığı açıklama ile muhalefetten beklentilerini sıraladı. Kenanoğlu şöyle konuştu:

"Altılı Masa'da CHP dışındaki partilerin tamamının oylarını toplasanız HDP kadar yapmıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcılığı'nı en çok hak eden partiyiz."
Kenanoğlu'nun bu mesajının ardından bir açıklama da HDP Gençlik Teşkilatı'ndan geldi. HDP Gençlik Teşkilatı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda
"Koruculuk sistemi lağvedilecek suça karışan korucular yargılanacaktır."
maddesiyle TSK mensupları hedef alındı.

Açık açık TSK mensuplarını hedef aldılar

İşte HDP'nin Altılı Masa'ya katılmak için sunduğu şartlar:

"Koruculuk sistemi lağvedilecek suça karışan korucular yargılanacaktır.
Eğitimin bütün kademelerinde anadilde eğitim görülecektir. Bunu içselleştiremeyen, önyargı ile yaklaşan siyasi anlayışla uzlaşamayız. 6’lı masa 7’li masa olacaksa sözümüz budur.
HDP, Kürdistan gerçekliğine uygun olarak ortak vatan, demokratik anayasa kapsamında bu hakikatin yasal statü temelinde kabul görmesi için mücadele eder.
OHAL kaldırılacak ve OHAL’e dayanılarak kayyum atanan belediye eş başkanları derhal görevlerine iade edilecektir.
Kürt sorunu çözülmeden Türkiye’deki demokrasi sorunu başta olmak hiç bir temel sorunun çözülmeyeceği açıktır. Sadece son bir kaç yılda yaşadıklarımız bile bunu kanıtlamaktadır."

#HDP
#PKK
#Altılı Masa
#HDP Gençlik Teşkilatı
36 dakika önce
default-profile-img
HDP terör örgütü PKK'nın Altılı Masa'ya ileri sürdüğü şartları duyurdu: TSK mensupları yargılanacak
SGK'dan iki maaş birden
4 kişi bir motorsiklete bindiler: Ön kaldırıp seyahat ettiler
Kanadalı bakan köşeye sıkıştı: İşgalci İsrail'in sporcularını da yasaklamaya ne dersiniz?
Yıldırım ile İmamoğlu'nun ortak yayın tarihi belli oldu
Dünyanın en çok kazanan sporcusu belli oldu
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.