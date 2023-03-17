HDP terör örgütü PKK'nın Altılı Masa'ya ileri sürdüğü şartları duyurdu: TSK mensupları yargılanacak

HDP Gençlik Teşkilatı, Altılı Masa'ya sunacakları şartları açıkladı.
Adaylığını duyurmasının ardından HDP'den tebrik mesajları alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önümüzdeki günlerde HDP ile bir araya gelecek. Kılıçdaroğlu'nun beklenen görüşmesinin öncesinde HDP'den peş peşe mesajlar gelmeye başladı.
HDP Altılı Masa'ya şartlarını sunmaya başladı
Önceki gün bir televizyon yayınına katılan HDP'li Ali Kenanoğlu yaptığı açıklama ile muhalefetten beklentilerini sıraladı. Kenanoğlu şöyle konuştu:
Açık açık TSK mensuplarını hedef aldılar
İşte HDP'nin Altılı Masa'ya katılmak için sunduğu şartlar: