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Gündem

CHP bebek katiline ‘önderimiz’ diyenlerle aynı masaya oturacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, adaylığını duyurmasının ardından HDP’den art arda tebrik mesajları aldı. "HDP'nin değerli eş genel başkanlarıyla görüşeceğim.” diyen Kılıçdaroğlu, terör propagandası yapmaktan çekinmeyen, bebek katili Öcalan’a ‘önderimiz’ diyen, Türkiye’yi Kürdistan’ın 4 parçasından biri olarak nitelendiren, sınır ötesi terör operasyonlarına karşı çıkanlarla bir araya gelecek. CHP’nin, görüşmesi öncesi HDP’li Tülay Hatimoğulları’nın, terör örgütü elebaşı Öcalan’a özgürlük isteyen skandal konuşması yeniden gündeme geldi.

11:40 . 17/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
HDP'li Hatimoğulları Öcalan'a özgürlük istemişti

HDP'li Hatimoğulları Öcalan'a özgürlük istemişti


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, beklendiği gibi Altılı Masa-HDP görüşmesini gerçekleştirmeyi planlıyor. Ancak görüşme öncesi HDP’nin terör örgütü PKK’ya destek açıklamaları yeniden gündeme geldi.


Türkiye’yi Kürdistan’ın parçası olarak niteledi

HDP’li Tülay Hatimoğulları’nın İstanbul’da Halkların Demokratik Kongresi başlıklı genel kurulda yaptığı konuşmaya dikkat çekildi. HDP'li Hatimoğulları, Türkiye'yi sözde Kürdistan'ın 4 parçası olarak tanımlayarak, "İktidar askeri diplomatik özel harp yöntemleriyle her yönü deneyerek siyasal ve kültürel soykırımı dayatmaya devam ediyor" sözlerini sarf etmişti.


Öcalan’a özgürlük istedi

HDP’li Hatimoğulları, skandal konuşmasında elebaşı Öcalan’a ‘önderimiz’ deyip özgürlük istemişti. Sınır ötesi operasyonlara karşı çıkılan programda sık sık terör örgütüne destek sloganları da atılmıştı.

Terör örgütü PKK’nın sözde yöneticilerinden Mustafa Karasu da yayınladığı video ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu aday gösteren Altılı Masa'ya destek vermişti.

#Altılı Masa
#CHP
#HDP
#Tülay Hatimoğulları
2 saat önce
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CHP bebek katiline ‘önderimiz’ diyenlerle aynı masaya oturacak
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