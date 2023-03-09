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Sancar 'CHP ve HDP görüşmesi olmayacak' diyerek açıkladı: Millet İttifakı'nın adayı ile görüşeceğiz

HDP'li Mithat Sancar, Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile olası görüşmesine ilişkin açıklamada bulundu. 'CHP-HDP buluşması' gibi başlıkların atılmasının doğru olmadığını söyleyen Sancar, "Bizim yapacağımız görüşme CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'yla değil, Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi ile olacaktır." dedi.

13:47 . 9/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Kemal Kılıçdaroğlu - Mithat Sancar

Kemal Kılıçdaroğlu - Mithat Sancar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığını ilan etmesinin ardından HDP'den peş peşe tebrik mesajları geldi. HDP'li Pervin Buldan, Kılıçdaroğlu'nu kutlayarak partisinin aday çıkarma politikasını yeniden gözden geçireceğini açıkladı.

Altılı Masa liderlerinden HDP mesajları

HDP'nin bu açıklamasının ardından Altılı Masa liderlerinden de HDP mesajları gelmeye başladı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı canlı yayında CHP'nin HDP ile görüşebileceğini ifade etti. Akşener'in açıklamaları sorulan Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın, HDP'yi ziyaret etmemenin büyük bir eksiklik olacağını savundu.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da
"Kılıçdaroğlu'nun temas kurma hakkı var"
diyerek HDP'ye yeşil ışık yaktı.
"HDP'ye bakanlık verilebilir"
açıklamasıyla gündeme gelen CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin de
"Sözlerimin arkasındayım."
mesajı verdi.

HDP'li Sancar: CHP ile değil Millet İttifakı ile görüşeceğiz

Gelişmelerin ardından HDP'li Mithat Sancar'dan da dikkat çeken bir açıklama geldi. HDP'li Sancar, Kılıçdaroğlu ile olası görüşmesini değerlendirdi.

Sancar,
"Bizim yapacağımız görüşme CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'yla değil, Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi ile olacaktır. CHP-HDP buluşması gibi başlıklar atılması da doğru değil."
dedi.



#Mithat Sancar
#HDP
#Millet İttifakı
1 saat önce
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Sancar 'CHP ve HDP görüşmesi olmayacak' diyerek açıkladı: Millet İttifakı'nın adayı ile görüşeceğiz
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