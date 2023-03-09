Sancar 'CHP ve HDP görüşmesi olmayacak' diyerek açıkladı: Millet İttifakı'nın adayı ile görüşeceğiz

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile olası görüşmesini değerlendirdi. Sancar, "Bizim yapacağımız görüşme CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'yla değil, Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi ile olacaktır. CHP-HDP buluşması gibi başlıklar atılması da doğru değil." ifadelerini kullandı. Millet İttifakı paydaşlarından İYİ Parti ve Genel Başkan Meral Akşener'in ise bu açıklamalara tepkisi şimdiden merak konusu oldu.