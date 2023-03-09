Sancar 'CHP ve HDP görüşmesi olmayacak' diyerek açıkladı: Millet İttifakı'nın adayı ile görüşeceğiz

Kemal Kılıçdaroğlu - Mithat Sancar
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığını ilan etmesinin ardından HDP'den peş peşe tebrik mesajları geldi. HDP'li Pervin Buldan, Kılıçdaroğlu'nu kutlayarak partisinin aday çıkarma politikasını yeniden gözden geçireceğini açıkladı.
Altılı Masa liderlerinden HDP mesajları
HDP'nin bu açıklamasının ardından Altılı Masa liderlerinden de HDP mesajları gelmeye başladı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı canlı yayında CHP'nin HDP ile görüşebileceğini ifade etti. Akşener'in açıklamaları sorulan Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın, HDP'yi ziyaret etmemenin büyük bir eksiklik olacağını savundu.
HDP'li Sancar: CHP ile değil Millet İttifakı ile görüşeceğiz
Gelişmelerin ardından HDP'li Mithat Sancar'dan da dikkat çeken bir açıklama geldi. HDP'li Sancar, Kılıçdaroğlu ile olası görüşmesini değerlendirdi.