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POLİTİKA

HDP'li Başaran terörist başına özgürlük istedi: Öcalan'a uygulanan tecrit savaş demektir

HDP'nin Kadın Meclisi Sözcüsü Ayşe Acar Başaran, kadınları konuşmak için çıktığı kürsüde, terör örgütü PKK'nın ele başı Abdullah Öcalan'a "özgürlük" istedi. Öcalan'a uygulanan "tecridin" savaş demek olduğunu ifade eden Başaran, "Çözümün adresi İmralı'da" dedi.

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HDPli Başaran terörist başına özgürlük istedi: Öcalana uygulanan tecrit savaş demektir
Ayşe Acar Başaran

Partisinin genel merkezinde basın açıklaması yapan HDP Batman vekili ve Kadın Meclisi Sözcüsü Ayşe Acar Başaran, terörist başı Öcalan'a "tecrit" uygulandığını ifade ederek, "İmralı'da Sayın Öcalan üzerindeki bu mutlak tecridin kaldırılmasını çağrısı yapıyoruz. İktidar ısrarla bu ülkede hakikatin sesi olan ve çözümü getirebilecek olan Sayın Öcalan'ın sesinin ve sözünün topluma yansımasını engelliyor" dedi.

"Öcalan'a uygulanan tecrit savaş demektir"

Terörist başına özgürlük çağrısı yapan HDP'li Başaran, "Bu ülkede Sayın Öcalan'a uygulanan tecrit savaş demektir. Tam da bu nedenle biz ısrarlı bir biçimde çözümün adresi olan İmralı'da Sayın Öcalan üzerindeki bu mutlak tecridin kaldırılması çağrısı yapıyoruz" şeklinde konuştu.

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