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HDP’li Buldan’dan Özdağ açıklaması: Irkçı söylemlere takılmıyoruz önemli olan Kılıçdaroğlu’nun verdiği sözler

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP’den, Ümit Özdağ ile Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki protokole ilişkin açıklama geldi. HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, “Ümit Özdağ’ın faşist söylemlerine takılmıyoruz” dedi, ikinci turda Kılıçdaroğlu’nu desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

12:40 . 26/05/2023 Cuma
Yeni Şafak
HDP’li Buldan’dan Özdağ açıklaması: Önemli olan Kılıçdaroğlu’nun bize verdiği sözler

HDP’li Buldan’dan Özdağ açıklaması: Önemli olan Kılıçdaroğlu’nun bize verdiği sözler

İlk turda Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında hezimete uğrayan Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ikinci tur için her yolu deniyor. Son olarak Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’dan 7 maddelik protokol karşılığı destek sözü alan Kılıçdaroğlu hem HDP’ye hem de Özdağ’a birbiriyle ters düşen vaatler vermiş oldu. Diyarbakır’da konuşan HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, Ümit Özdağ’ın ne söylediği ile ilgilenmediklerini söyledi.

“Özdağ’ın ırkçı söylemine takılmıyoruz”

İkinci turda Kılıçdaroğlu’na desteklerini sürdüreceklerini açıklayan HDP’li Buldan, Özdağ’ın söylediklerinin bir önemi olmadığını önemli olanın Kılıçdaroğlu’nun kendilerine verdiği sözler olduğunu vurguladı. Buldan şu ifadeleri kullandı:

“Biz Ümit Özdağ’ın ne dediğine bakmıyoruz. Ümit Özdağ’ın ırkçı ve faşist söylemlerine asla takılmıyoruz. Bizim için esas olan Sayın Kılıçdaroğlu’nun topluma vermiş olduğu sözlerdir. Sayın Kılıçdaroğlu’nun daha önce yapmış olduğu açıklamalardır. İkinci turda kazanabilmek için Ümit Özdağ ile bir protokol imzalamış olabilirler ama bizim için esas olan biraz önce de ifade ettiğim gibi Sayın Kılıçdaroğlu’nun daha önce topluma yapmış olduğu açıklamalar, vermiş olduğu sözler”

"Asla bu oyunlara gelmeyeceğiz"

Kılıçdaroğlu’nun her iki tarafa da birbiriyle ters düşen vaatlerde bulunmasından rahatsızlık duymayan Buldan, “Ümit Özdağ son günlerde evet ırkçı, faşist söylemleri çok yaygın biçimde kullanıyor. Kürt halkına düşmanlığını bir kez daha ortaya koyuyor. Ve Kürt halkı üzerinden bazı oyunları oynamaya çalışıyor. Ama biz bu oyunları asla ve asla bu oyunlara gelmeyeceğiz” dedi.

#Pervin Buldan
#Ümit Özdağ
#Kemal Kılıçdaroğlu
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