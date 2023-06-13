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HDP'nin eski İstanbul Eşbaşkanı yakalandı

HDP'nin eski İstanbul Eşbaşkanı D.E. yakayı ele verdi. PKK/KCK üyesi olmak ve örgüt propagandası yapmak suçlarından hakkında hapis cezası bulunan zanlı, operasyonla gözaltına alındı. Şahsın üzerinden başkasına ait kimlik çıktı.

09:14 . 13/06/2023 Salı
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Arşiv

Arşiv

PKK/KCK terör örgütü üyesi olmak ve terör örgütü propagandası yapmak suçlarından hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan HDP'nin eski İstanbul Eşbaşkanı D.E. yakalandı.

Ankara'da saklanıyormuş

Ankara'da gözaltına alınan zanlıyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadedeler yer verildi: İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüklerince firari olarak aranan HDP İstanbul eski sözde Eşbaşkanı D.E’nin Ankara'da saklandığı tespit edildi.

İstihbarat çalışmaları sonuç verdi

Geçmiş yıllarda PKK/KCK terör örgütünün -sözde- siyasal alanında örgütsel faaliyetlerde bulunan şahsın yakalanmasına yönelik yapılan uzun soluklu istihbari çalışmalarda elde edilen bilgiler doğrultusunda operasyon gerçekleştirildi. Bunun neticesinde D.E. yakalandı.

Üzerinden başkasının kimliği çıktı

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından aranan firari örgüt mensubu, başkasına ait kimlik bilgilerini kullanmak ve yalan beyanda bulunmak suçlarından da adli makamlarla koordineli gerçekleştirilecek işlemler sonrası cezaevine teslim edilmesi planlanmakta.



#HDP
#İsyanbul
#PKK
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