HDP'den hezimet itirafı: İktidar muhaliflerin tümünü iç tartışmalara gömdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferinin ardından muhalefet partilerinin hepsi iç karışıklıklarla mücadele etmeye başladı. Başta CHP olmak üzere İYİ Parti ve HDP'lilerde parti içi muhalefet gün geçtikçe arttı.

"Şu an karşımızda seçimi kazanmış ve Türkiye’deki muhalif güçlerin tümünü iç tartışmalara gömmüş bir iktidar var.

"Şu an karşımızda seçimi kazanmış ve Türkiye’deki muhalif güçlerin tümünü iç tartışmalara gömmüş bir iktidar var.

İktidarın muhalefet içindeki tartışmaları manipüle ederek yerel seçimlerde ipi göğüslemek istediğini öne süren Temel, "Bizim ittifaklardaki yanlışlarımızı, taktik ve stratejik hatalarımızı değerlendirmek ve bir daha aynı hataları tekrarlamamak için ittifakın bir araya gelmesi gerekiyor. Gerekirse günlerce tartışması gerekiyor. Halkın uyarıları ve önerileri alındıktan sonra bu tartışmalar belli bir olgunluğa, sonuca ulaştırılabilir." ifadelerini kullandı.